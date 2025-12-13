138
Φωτογραφία Αρχείου
Συνελήφθη στην Αθήνα άνδρας που καταζητείται για άγριο έγκλημα στη Δανία

Ο 35χρονος Αφγανός συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Protagon Team Protagon Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 19:51
Protagon Team Protagon Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 19:51

Ενας 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για μία σειρά από βαριά αδικήματα.

Συγκεκριμένα ο άνδρας αφγανικής καταγωγής διώκεται για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, καθώς και για απάτη, βαριά σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24 Αυγούστου του 2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του και στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Χρόνια νωρίτερα, κατά τα έτη 2021 και 2022, είχε διαπράξει και απάτη μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο, ενώ το 2023 είχε επίσης κλέψει δύο ρολόγια μεγάλης αξίας. Επίσης εμπλέκεται και σε απάτες μέσω Διαδικτύου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

