Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ζητούν τώρα οι αγρότες – τα άλλα αιτήματα

Πρώτα απέρριψαν την πρόσκληση του Πρωθυπουργού της χώρας για συνάντηση και διάλογο, τη Δευτέρα. Έπειτα προειδοποίησαν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Και στο τέλος έδωσαν στη δημοσιότητα μια λίστα αιτημάτων, τα οποία θα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση και θα συζητήσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν την ικανοποίησή τους!

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που εδώ και εβδομάδες έχουν φέρει την Ελλάδα στα όριά της, φαίνεται ότι επέλεξαν όχι μόνο τη σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά και τον μαξιμαλισμό, κινδυνεύοντας να βρουν την υπόλοιπη κοινωνία απέναντί τους.

Μετά την εντυπωσιακή σε όγκο και συμμετοχή συνέλευση του Σαββάτου, η λίστα των αιτημάτων, όπως τη μετέδωσε το ERTNews, είναι η ακόλουθη:

-Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

-Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

-Ρεύμα στα 7 λεπτά.

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

-Μείωση του κόστους παραγωγής.

-Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

-Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

-Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

-Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

-Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

-Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

-Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπρόσωποι των αγροτών, χαρακτηρίζοντας προσχηματικό τον διάλογο στον οποίο τους κάλεσε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ζήτησαν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους λόγω των χαμηλών εμπορικών τιμών πολλών προϊόντων και μετά να καθίσουν στο τραπέζι.

