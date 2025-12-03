Ενα κόκκινο τριαντάφυλλο για την Κίμπερλι από τον Πρόεδρο της Βουλής

167
Στη Βουλή των Ελλήνων έφτασε στις 14.30 η αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την πρώτη  εθιμοτυπική συνάντηση της με τον Πρόεδρο της Βουλής. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ξενάγησε τη νέα επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στο κτίριο του κοινοβουλίου και στη συνέχεια στο τετ α τετ που είχαν, συζήτησαν για διάφορα θέματα που αφορούν τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υποδοχή Κακλαμάνη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνοδεύτηκε και από δώρα προς την ίδια και τον γιο της (που ζει μαζί της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα):  ένα μεταξωτό φουλάρι για εκείνη και μια γραβάτα με μοτίβο με τσολιαδάκια για τον 19χρονο Ρόναν Βίλενσι (με τη μητέρα του στη φωτογραφία κάτω).

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποιος είναι ο 19χρονος γιος της, Ρόναν Βίλενσι - Θα μείνει μόνιμα μαζί της στην Αθήνα [εικόνες]

