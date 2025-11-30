Ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο και το ραντεβού των $30 δισ.

Στο Λονδίνο θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα για το Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με την Morgan Stanley.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Μία πρόοδος που αποτυπώνεται:

στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας η οποία σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

τη μεγάλη μείωση της ανεργίας,

την αύξηση των επενδύσεων -συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων ξένων επενδύσεων-,

τη διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους,

τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις, όπως αυτές από την UniCredit και τη Euronext,

το ανερχόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων

και την πρόοδο της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα, την παιδεία και τη δημόσια διοίκηση.

Επιπλέον ο κ.Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνομιλήσει με την Κλερ Γούντμαν, CEO της Morgan Stanley & Co. International, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και συναντηθεί με κορυφαίους επενδυτές.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Οξφόρδη, όπου το απόγευμα θα έχει δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου, με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Νγκάιρ Γουντς, η οποία είναι αναγνωρισμένη για τη συμβολή της στη δημόσια πολιτική και τη διεθνή οικονομική διακυβέρνηση. Η BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της διακυβέρνησης και των διεθνών σχέσεων.

Το ραντεβού των $30 δισ.

Την ίδια ημέρα στο Λονδινο η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες εχουν «ραντεβού»με 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται περίπου 30 τρισ. δολάρια.

Αυτό θα συμβεί στο πλαίσιο του 4ου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή. Ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ( όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.

Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του μ.ο της Ε.Ε για έκτο χρόνο), η τελευταία ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της ανάπτυξης, είναι μερικοί από τους παράγοντες που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα.

«Οπλα» της ελληνικής αποστολής για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αποτελούν:

– Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν «ελεύθερο διάδρομο» ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ελληνική οικονομία θα είναι και το 2026, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε. Για έκτη χρονιά εφέτος, η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

– Η δημοσιονομική σταθερότητα. Η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται. Ραγδαία μείωση του ελληνικού χρέους βλέπει ο διεθνής οίκος Wood & Co,από το 154,1% το 2024 σε 101,3% το 2030.

– Το νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, με τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος να αναβαθμίζεται μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο. Η χώρα καθίσταται κομβικό σημείο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG προς την Ευρώπη,. Με τον τρόπο αυτό, ο ρόλος της ως γέφυρα ενέργειας από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή αγορά ενισχύεται και εδραιώνεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη.

-Προσφάτως ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

– Με την εξαγορά του Χ.Α από το Euronext αλλάζει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου (περίπου 12 δισ. ημερησίως).

-Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών. Η διαφαινόμενη καταγραφή ιστορικών υψηλών στα μερίσματα των εισηγμένων. Οπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα ελληνικά ομόλογα

– Η δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων. Θετικές προοπτικές για το 2026 στην Πιστοληπτική Αξιολόγηση Κρατικών Ομολόγων διακρίνει η Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμώντας μάλιστα πως «εάν η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας διατηρηθεί, τότε η πρόβλεψη μας είναι για μια επιπλέον αναβάθμιση σε Baa2 κατά τη διάρκεια του 2026».

Από το β’ εξάμηνο του 2019, το ελληνικό αξιόχρεο αυξήθηκε κατά τέσσερις βαθμίδες από τον Fitch, τον DBRS και τον Scope (από ΒΒ-σε ΒΒΒ) και κατά πέντε βαθμίδες από τον S&P (από Β+ σε ΒΒΒ) καθώς το μεγάλο δημόσιο χρέος της Ελλάδας ακολούθησε ταχεία πτωτική πορεία και η οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις, σημειώνοντας ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από της Ευρωζώνης. Ο Moody’s αναβάθμισε επίσης την Ελλάδα τέσσερις βαθμίδες την ίδια περίοδο, δίνοντας εφέτος τον Μάρτιο την επενδυτική βαθμίδα, αλλά με την αξιολόγησή του ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από τους άλλους οίκους.

Οι τράπεζες

– Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,509 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025 ενθαρρυντικό στοιχείο σταθεροποίησης της κερδοφορίας. Ολα δείχνουν ότι και το 2025 οι τέσσερις συστημικοί πυλώνες της αγοράς θα ξεπεράσουν με άνεση τα 4 δισ. ευρώ. Με αυτή την επίδοση θα μπορούν να συνεχίσουν να μοιράζουν καλά μερίσματα αλλά και να δημιουργήσουν κεφάλαια απαραίτητα για χορήγηση νέων δανείων.

