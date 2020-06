Ντιζόν: Τσετσένοι κατά Βορειοαφρικανών με μολότοφ και Καλάσνικοφ

Άγριες συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων συμμοριών μετέτρεψαν την Τρίτη το βράδυ σε πεδίο μάχης για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα τους δρόμους της Ντιζόν στη Γαλλία με την αστυνομία να στέλνει επειγόντως ενισχύσεις.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ομάδες νεαρών πυρπόλησαν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων για να εκδικηθούν την καταγγελλόμενη επίθεση εις βάρος 16χρονου Τσετσένου από εμπόρους ναρκωτικών το περασμένο Σαββατοκύριακο με τις δυνάμεις καταστολής να επεμβαίνουν στη διάρκεια της νύχτας για να διαλύσουν πλήθος περίπου 150 ατόμων.

Τις ταραχές πυροδότησε το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Τσετσένων και κατοίκων της συνοικίας Γκρεσίγ της γαλλικής πόλης, όπου ζουν πολλές οικογένειες βορειοαφρικανών μεταναστών και άτομα με περιορισμένο εισόδημα.

Οι Βορειοαφρικανοί πέταξαν βόμβες μολότοφ, ενώ οι Τσετσένοι ανταπάντησαν με Καλάσνικοφ, με τους πυροβολισμούς να σπάνε την ησυχία της νύχτας στην, κατά τα άλλα, ήρεμη γαλλική πόλη.

Ο εισαγγελέας της Ντιζόν διέταξε την Τρίτη ενδελεχή έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από συμμορία και για υποκίνηση στη βία, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός France Bleu.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεκάδες Τσετσένοι χρησιμοποίησαν τα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter και Instagram) για να καλέσουν σε αντίποινα, σε εθνικό επίπεδο, για την επίθεση κατά ενός μέλους της κοινότητάς τους από κατοίκους με καταγωγή από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Σε αρκετά βίντεο, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, που κυκλοφόρησαν την Κυριακή το βράδυ, διακρίνονται δεκάδες Τσετσένοι με κουκούλες να κραδαίνουν μαχαίρια και όπλα στους δρόμους του συγκεκριμένου προαστίου της Ντιζόν, ενώ παραδίπλα οι πυροβολισμοί πέφτουν… σαν το χαλάζι.

Another crazy video from the gang war going on between Arab and Chechens in the French city of #Dijon.

Here, we have dozens of young arabs out with their guns, patrolling the city’s streets#FranceIsAfailedState#NoGoZones pic.twitter.com/t33OIuwHvS

— BasedPoland (@BasedPoland) June 16, 2020