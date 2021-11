Η εντυπωσιακή μετανάστευση εκατομμυρίων κόκκινων καβουριών

Τα εαρινά πρωτοβρόχια στη Νήσο των Χριστουγέννων έδωσαν το σήμα σε εκατομμύρια κόκκινα καβούρια που κρύβονται στη ζούγκλα τον χειμώνα, να ξεκινήσουν το ετήσιο ταξίδι τους προς τον Ινδικό Ωκεανό για να γεννήσουν.

Το θέαμα είναι εντυπωσιακό στο απομακρυσμένο νησί της Αυστραλίας, όπου για χρόνια μεταφέρονταν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, καθώς τα καβούρια κατακλύζουν δρόμους, χωράφια και χωριά. Οι αρχές διευκολύνουν το ταξιδι τους κλείνοντας δρόμους στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν δελτία… καβουροκίνησης και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν τη διαρκή ενημέρωση στα social media.

Το φαινόμενο προσελκύει πολλούς τουρίστες, ενώ ο Ντέιβιντ Ατένμπορο το έχει κατατάξει στα πιο εντυπωσιακά θεάματα που έχει απολαύσει στη φύση.

Μπροστά πορεύονται τα αρσενικά καβούρια και ακολουθούν τα θηλυκά, για να φτάσουν στους λάκκους με νερό δίπλα στον ωκεανό, όπου ζευγαρώνουν.

Κοντά 50 εκατομμύρια καβούρια ζουν στο νησί, αλλά ο πληθυσμός τους μειώνεται λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς δεν προλαβαίνον να κλείσουν όλους τους δρόμους από όπου περνούν ή δεν βρίσκουν πια νερό να ξεδιψάσουν σε άλλοτε δασικά εδάφη, που έχουν αποψιλωθεί.

Συνήθως, η πολύχρωμη μετανάστευση γίνεται Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αν και μερικές φορικές έχει καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο.

Φέτος, οι αρχές έχουν τοποθετήσει χιλιόμετρα προσωρινών φραγμάτων σε αυτοκίνητα και πεζούς, και ταμπέλες για την προστασία τους, ενώ σε αρκετά σημεία κατασκευάζουν γέφυρες και άλλα ασφαλή περάσματα για να τα διασχίσουν.

Τα καβούρια είναι πολύτιμα για την πλούσια βιοποικιλότητα της Νήσου των Χριστουγέννων, καθώς τρώνε τα πεσμένα φύλλα των δέντρων και βοηθούν να διατηρείται υγιές το δασικό υπόστρωμα.

MAKE WAY FOR CRABS: A huge cast of red crabs began their migration on Christmas Island, scuttling across a closed road to protect the millions of crustaceans. https://t.co/4baejxRL22 pic.twitter.com/g2V733zUfo

— ABC News (@ABC) October 26, 2020