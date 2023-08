Νίκος Γκάλης: Η αθλητική αντιπαλότητα γεννά μόνο σεβασμό

Το δικό του μήνυμα κατά της οπαδικής βίας μέσα στο ζοφερό κλίμα των ημερών μετά τα αιματηρά επεισόδια από χούλιγκανς στη Νέα Φιλαδέλφεια θέλησε να δώσει ο Νίκος Γκάλης.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Η αθλητική αντιπαλότητα γεννά μόνο σεβασμό και μακροχρόνιες φιλίες, όχι βία και εγκληματικές ενέργειες. Ευχαριστώ φίλοι μου στο Μιλάνο».

Η ευχαριστήρια ανάρτηση απευθυνόταν στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο X (πρώην twitter), η συνεχάρη τον Νίκο Γκάλη για την πρόσφατη βράβευσή του στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας τον απεριόριστο σεβασμό της προς το πρόσωπο του.

Congratulations to an all-time greatest and fierce opponent. We have the utmost respect for Nick Galis.@HellenicBF #insieme #ThirdStarTeam https://t.co/e5iYdMnXCt

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 5, 2023