Νέες διαδηλώσεις κατά των μέτρων για την πανδημία σε Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία

Διαδηλώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν επεισοδιακές, έγιναν το Σάββατο σε ευρωπαϊκές χώρες, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, από όσους αντιτίθενται στα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις τους.

Στην Ολλανδία, διαδηλωτές στη Χάγη επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πυροτεχνήματα ενώ έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα. Σε μία περίπτωση έριξαν πέτρες σε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε ασθενή. Επεισόδια καταγράφηκαν ακόμη και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Δύο αγώνες, που διεξάγονται χωρίς θεατές λόγω της πανδημίας, διακόπηκαν για λίγη ώρα όταν οπαδοί μπήκαν στο γήπεδο.

Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών με έφιππους αστυνομικούς, σκύλους και γκλομπ, ανέφερε το BBC. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ τραυματίστηκαν πέντε αστυνομικοί.

Σοβαρά επεισόδια είχαν γίνει αργά την Παρασκευή στο Ρότερνταμ, όπου η αστυνομία άρχισε να πυροβολεί στον αέρα για να διαλύσει το πλήθος. Ο δήμαρχος της πόλης μίλησε για «όργιο βίας» ενώ τουλάχιστον τρία άτομα νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες.

Η Ολλανδία έχει επιβάλει από το περασμένο Σάββατο μερικό lockdown με κλειστά εστιατόρια και μπαρ από τις 20:00 και αθλητικές εκδηλώσεις χωρίς θεατές.

VIDEO: 🇳🇱 Rioting broke out in the #Netherlands for a second night late on Saturday over the government's coronavirus measures, with officers in riot gear charging groups of demonstrators in #TheHague where a water cannon was used to put out a pile of blazing bicycles pic.twitter.com/GwyDE7hyWT

— AFP News Agency (@AFP) November 21, 2021