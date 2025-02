Νέα ανάρτηση Τραμπ για τις επαφές με Πούτιν: «Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε «σοβαρές συνομιλίες» με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και για «μεγάλες οικονομικές συμφωνίες» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Κατά τον προσφιλή του τρόπο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ιδιοκτησίας του ίδιου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε τηλεδιάσκεψη με τους G7 (Γαλλία, ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία) για την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν καταδίκασε τη ρωσική εισβολή, με την ευκαιρία αυτή, ούτε αναφέρθηκε στα θύματα που προκάλεσε ο πόλεμος του Πούτιν.

Αντ’αυτού επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ» εάν βρισκόταν στην εξουσία το 2022, και επισήμανε εκ νέου τη σημασία της «συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

«Ελπίζουμε ότι η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί μια “οικονομική συνεργασία”, θα υπογραφεί σύντομα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ανακτήσει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και στρατιωτικό εξοπλισμό» που εστάλη στην Ουκρανία μέσω της συμφωνίας αυτής.

Στη συνέχεια της ίδιας ανάρτησης, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. «Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι στο τραπέζι βρίσκονται και «σημαντικές οικονομικές συμφωνίες ανάπτυξης» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Προφανώς οι επαφές με τη Μόσχα αφορούν, επομένως, και στην άρση των οικονομικών κυρώσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

Η νέα ανάρτηση του Τραμπ φαίνεται να επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της αμερικανικής στρατηγικής, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει μια απευθείας διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, αποκλείοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους από τη διαδικασία.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε αιφνιδιάσει ξανά Κίεβο και Βρυξέλλες πριν από μια εβδομάδα, όταν μέσω ανάρτησής του στην ίδια πλατφόρμα είχε κάνει γνωστό πως επικοινώνησε άμεσα με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, θέτοντας τέλος στην απομόνωση του από τη Δύση.

Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συμμετείχε από τον Λευκό Οίκο, μαζί με τον Τραμπ, στην προαναφερθείσα βιντεοδιάσκεψη των ηγετών της G7.

Αποχωρώντας στη συνέχεια πεζός για να επιστρέψει στο Μπλερ Χάουζ, την κατοικία όπου φιλοξενούνται οι υψηλοί προσκεκλημένοι, είπε ότι ο Τραμπ τον υποδέχτηκε «πολύ φιλικά». «Είχαμε τη βιντεοδιάσκεψη με τη G7 στο Οβάλ Γραφείο», είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας «τέλεια» τη σύσκεψη αυτήν.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μακρόν φαίνεται να κάθεται δίπλα στον Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Μακρόν θα επιστρέψει αργότερα στον Λευκό Οίκο για τις απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ, το δείπνο και την κοινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι δύο ηγέτες. Στόχος του να παρουσιάσει στον αμερικανό πρόεδρο τις «προτάσεις δράσης» της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της «ρωσικής απειλής» και για να εγγυηθούν μια «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Οπως έγραψε ο γάλλος πρόεδρος –ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τον Τραμπ από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία πριν από έναν μήνα– σε δική του ανάρτηση σχετικά: «Εδώ και τρία χρόνια η Ουκρανία αγωνίζεται με ένα θάρρος που προκαλεί τον σεβασμό, απέναντι σε έναν επιτιθέμενο, τη Ρωσία. Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα είναι αταλάντευτη. Βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για να το υπενθυμίσω και να προχωρήσουμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τους συμμάχους μας» ανέφερε ο Μακρόν.

For three years, Ukraine has been fighting with admirable courage against an aggressor—Russia.

For sovereignty and freedom.

Our support for Ukraine will remain unwavering. I am in Washington to reaffirm this and to move forward with President @realDonaldTrump and our allies. pic.twitter.com/ZUehOczJhM

