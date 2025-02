Ο Τραμπ σε νέες δίκες, με αντιδίκους γυναίκες κυβερνήτες

Συνηθισμένος να περιβάλλεται από δικούς του ανθρώπους, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ένα «κακό συναπάντημα» με την κυβερνήτη του Μέιν Τζάνετ Μιλς – σημειωτέον ότι στη συγκεκριμένη Πολιτεία το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μεγάλη πλειοψηφία. Η Μιλς, «σημαιοφόρος της αντίστασης των Δημοκρατικών», παρίστατο στην συνάντηση που οργάνωσε ο Λευκός Οίκος με τους κυβερνήτες όλων των Πολιτειών, όπως μετέδωσε η Corriere della Sera.

Ο Τραμπ γνώριζε ότι το Μέιν αρνήθηκε να εφαρμόσει το προεδρικό διάταγμα περί απαγόρευσης συμμετοχής των τρανσέξουαλ στα γυναικεία σπορ, κι έτσι ρώτησε τη Μιλς αν θα υπακούσει στις εντολές του. Εκείνη του απάντησε: «Συμμορφωνόμαστε με τους κρατικούς και με τους ομοσπονδιακούς νόμους». Ο Μάσιμο Γκάτζι υπενθύμισε ότι «η σκληροτράχηλη 77χρονη Μιλς» είναι δημοφιλέστατη στην Πολιτεία της.

Ο Τραμπ της ανταπάντησε: «Εμείς είμαστε ο ομοσπονδιακός νόμος, το δε μέτρο το συμμερίζονται οι Αμερικανοί. Καλύτερα να υπακούσετε, αλλιώς θα μπλοκάρω τα ομοσπονδιακά κεφάλαια που προορίζονται για το Μέιν». Η κυβερνήτης δεν πτοήθηκε: «Θα τα πούμε στο δικαστήριο». Επακολούθησε η ανάλυση του συντάκτη της Corriere.

Είναι αλήθεια, έγραψε, ότι τα γκάλοπ δείχνουν πως οι περισσότεροι Αμερικανοί τάσσονται κατά της συμμετοχής σε γυναικεία αθλήματα ή διαγωνισμούς όσων γεννήθηκαν άνδρες και έχουν πραγματοποιήσει «μετάβαση φύλου». Παρά ταύτα, συνέχισε, τα προεδρικά διατάγματα έχουν περιορισμένη αξία για τις ομοσπονδιακές διοικήσεις, αφού δεν έχουν ισχύ νόμου ψηφισμένου στο Κογκρέσο.

Το ίδιο ισχύει και για τα δημόσια κεφάλαια που καταλήγουν στα ταμεία κάθε Πολιτείας: δεν τα μοιράζει ο πρόεδρος, αλλά η Βουλή. Η μάχη εδώ, σχολίασε ο Ιταλός, φαίνεται ότι υπερβαίνει τους τρανσέξουαλ. «Ο Τραμπ προσπαθεί να αφαιρέσει από το Κογκρέσο την εξουσία διάθεσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων και να αναλάβει αυτός. Θα διανέμει κεφάλαια μέσω νόμων που ονομάζονται Λογαριασμοί Πιστώσεων».

Και ο Ιταλός συνέχισε γράφοντας ότι «αντίσταση στον Τραμπ» έκανε και η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ: του είπε και αυτή «θα τα πούμε στο δικαστήριο». Η Χότσουλ αρνήθηκε να ακυρώσει, όπως διέταξε ο πρόεδρος, τους νέους κανόνες κυκλοφορίας στο Μεγάλο Μήλο, οι οποίοι προβλέπουν και διόδια για την είσοδο στο Μανχάταν.

Τη Μιλς, πάντως, την επαίνεσε και ο γνωστός συγγραφέας θρίλερ Στίβεν Κινγκ. Ο Κινγκ επέστρεψε στην πλατφόρμα Χ από όπου είχε φύγει διαμαρτυρόμενος για τον Ελον Μασκ. Στην πρώτη ανάρτησή του, λοιπόν, και για να γιορτάσει την επιστροφή του, όπως ο ίδιος έγραψε, αποκάλεσε τον Τραμπ «προδότη που αγαπά τον Πούτιν». Για τη Μιλς έγραψε: «Με έκανες υπερήφανο που είμαι από το Μέιν»…

Governor Janet Mills to Trump: “See you in court.”

Makes me proud to be a Maine man.

Thank you, Governor, for standing up to the bully.

— Stephen King (@StephenKing) February 21, 2025