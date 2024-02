Τρόμος και παράνοια στο Κάνσας Σίτι: Στο αίμα βάφτηκε η γιορτή των Kansas City Chiefs

Στην Αμερική της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας, ούτε να γιορτάσουν δεν μπορούν χωρίς να σκοτωθούν: ένας νεκρός και 20 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ήταν o απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα μεσοδυτικών ΗΠΑ) στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης στο Κάνσας Σίτι για την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl (τον τελικό του πρωταθλήματος αμερικανικού φούτμπολ) από την ομάδα των Kansas City Chiefs.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής σε αυτή την πόλη του Μιζούρι, στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς στην περιοχή του σταθμού Γιούνιον. Πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από τον σταθμό Γιούνιον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Υγείας στο Κάνσας Σίτι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Κιθ Κινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη φύση ή την έκταση των τραυματισμών.

Το Τσίλντρενς Μέρσι Κάνσας Σίτι δεχόταν επίσης ασθενείς από το περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να γνωστοποιήσει τον αριθμό των τραυματιών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου Λίσα Ογκουστίν.

Τα βίντεο στα social media σοκάρουν. Αστυνομικοί τρέχουν μέσα στο πλήθος που απελπισμένο και τρομοκρατημένο αναζητεί καταφύγιο. Κάποιος εκτελεί θωρακικές συμπιέσεις σε άτομο που έχει δεχθεί πυροβολισμούς, ενώ λίγο πιο πέρα, ακόμη ένας τραυματίας σφαδάζει από τους πόνους ξαπλωμένος στο οδόστρωμα, και όλα αυτά με φόντο τα ουρλιαχτά του κόσμου. Σε άλλο βίντεο, δύο άνθρωποι καταδιώκουν και ρίχνουν κάτω έναν άνθρωπο, τον οποίο κρατούν μέχρι να φθάσουν δύο αστυνομικοί.

Αργότερα δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες: Μια 45χρονη μητέρα είναι νεκρή, πάνω από 20 τραυματίες, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά. Τρεις ύποπτοι κρατούνται και ανακρίνονται.

Kansas City Police Chief Stacey Graves says 22 are wounded from gunshots in the shooting after the Chiefs Super Bowl parade. One person has died. Graves also said three people are now detained and "under investigation." pic.twitter.com/IiVuRDWZgj

