LIVE: Ολη η Ουκρανία ένας τεράστιος, μακάβριος Επιτάφιος

Η Μεγάλη Παρασκευή, η 58η ημέρα του πολέμου, ξημέρωσε με τους Ρώσους να αρνούνται εκεχειρία ακόμα και για αυτές τις άγιες ημέρες του Πάσχα της Ορθοδοξίας. Νέες καταγγελίες για χιλιάδες ομαδικούς τάφους στη Μαριούπολη — που κάνουν τις σφαγές στην Μπούτσα να μοιάζουν με πταίσματα — και καμία ελπίδα για αποκλιμάκωση, καθώς οι Ουκρανοί εξοπλίζονται και οι Ρώσοι αρνούνται να κάνουν έστω ένα βήμα πίσω…

08:59 Οι συγκρούσεις εντείνονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ρωσικές μονάδες κλιμακώνουν τις συγκρούσεις κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στην περιοχή Ζαρίσνε. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν γύρω από την πόλη Ρουμπίζνε στην περιοχή Λουγκάνσκ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και γύρω από την πόλη Ποπάσνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επιτελείου, μέρος της πόλης αυτής ήδη ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα.

Διεξάγονται επίσης σφοδρές συγκρούσεις γύρω από την Μαργίνκα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ρωσικές μονάδες προσπάθησαν να προελάσουν εκεί με την υποστήριξη πυροβολικού.

08:33 Μια ανάλυση για την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να αποφασίσει τον αποκλεισμό αντί για την κατάληψη της αχανούς χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη, έκανε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας στην τακτική ημερήσια αναφορά του για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η πρωτοβουλία του Πούτιν να μη συνεχίσει την απόπειρα κατάληψης του Azovstal, όπου παραμένουν ουκρανοί υπερασπιστές της Μαριούπολης, δείχνει την επιθυμία του να περιορίσει την ουκρανική αντίσταση στην πόλη και να αποδεσμεύσει ρωσικές δυνάμεις ώστε να μετακινηθούν σε άλλα μέτωπα στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως σημείωσε το Λονδίνο, μια επίθεση στο εργοστάσιο Azovstal θα προκαλούσε μεγάλες απώλειες στον ρωσικό στρατό και θα μείωνε ακόμα περισσότερο το αξιόμαχό του.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022