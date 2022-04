Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πέντε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία – Νέο χτύπημα σε ρωσικό έδαφος

Στόχος πυραυλικού χτυπήματος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έγινε τα ξημερώματα αποθήκη καυσίμων κοντά στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χλμ από τα σύνορα με την Ουκρανία και χρησιμοποιείται ως επιμελητειακή βάση για τον ρωσικό στρατό.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk , #Russia . pic.twitter.com/r9PKhwvMYB

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές για το χτύπημα στην αποθήκη καυσίμων Transneft Briansk-Droujba, θα μπορούσε να είχαν χρησιμοποιηθεί βαλλιστικοί πύραυλοι Tochka-U από την Ουκρανία.

Το Κίεβο ωστόσο αποφεύγει να αναλαμβάνει την ευθύνη για χτυπήματα – εκρήξεις σε ρωσικό έδαφος (όπως στο Μπέλγκοροντ) με στόχο κόμβους logistics, τα οποία έχουν πιστωθεί στις ουκρανικές δυνάμεις.

Οπως προαναφέρθηκε, το Μπρίανσκ χρησιμεύει ως υλικοτεχνικός κόμβος για τις ρωσικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη του Ντονμπάς, ενώ ο αγωγός Druzhba είναι η κύρια διαδρομή μέσω της οποίας το ρωσικό πετρέλαιο φτάνει σε ευρωπαϊκές χώρες.

Crude oil/petroleum base in #russian #Briansk caught on fire. One of the biggest in russia, was a main one to supply troops invaded #Ukraine. pic.twitter.com/7QPomRaGq3

— konstantyn (@voko_ua) April 25, 2022