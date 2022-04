LIVE: Οι Τσετσένοι «υπόσχονται» να «καθαρίσουν» τη Μαριούπολη

Μπήκαμε στην ενάτη εβδομάδα του πολέμου —ήταν 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία σε έναν γενικευμένο πόλεμο που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη, πολιτικά και οικονομικά. Τώρα, τα μάτια όλων στρέφονται στη Μαριούπολη, όπου οι Ουκρανοί καλούν σε διαπραγματεύσεις και οι Τσετσένοι υπόσχονται τελικό «ξεκαθάρισμα» ως το μεσημέρι…

08:07 Ουκρανή αξιωματούχος κατηγόρησε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ότι δεν συνεργάζεται με τη χώρα της για να εξακριβωθεί η τύχη ουκρανών προσφύγων στη Ρωσία – και ακόμα περισσότερο την κατηγόρησε για «συνέργεια» στους «εκτοπισμούς», πράγμα που διέψευσε κατηγορηματικά η ΔΕΕΣ.

«Η ΔΕΕΣ δεν εκπληρώνει την αποστολή της» όσον αφορά τους πρόσφυγες που μεταφέρονται, όπως είπε, παρά τη θέλησή τους και διά της βίας στη Ρωσία από τα ρωσικά στρατεύματα.

Τις κατηγορίες εξαπέλυσε η Λιουντμίλα Ντενισόβα, επίτροπος αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό κοινοβούλιο, μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

«Υποψιάζομαι πως είναι συνεργός» της Ρωσίας, δήλωσε μετά τη συνάντησή της με αξιωματούχο της ουκρανικής επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

06:59 Οι υπουργοί Οικονομικών των G7 ανακοίνωσαν σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα ότι θα προσφέρουν βοήθεια στην Ουκρανία που θα ξεπεράσει τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και τα επόμενα χρόνια, προσθέτοντας ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν περισσότερα αν χρειάζεται.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν, οι υπουργοί εξέφρασαν επίσης δυσαρέσκειά για τη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνή φόρα, ανάμεσά τους την G20, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα αυτή την εβδομάδα.

«Οι διεθνείς οργανισμοί και τα πολυμερή φόρα δεν μπορούν να συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία ακολουθώντας την πεπατημένη», υποστήριξαν.

Διεμήνυσαν ταυτόχρονα πως θα συνεχίσουν την πίεση στη Μόσχα.

06:00 Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου:

→Η Daily Telegraph αναφέρεται στη δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat στην οποία προχώρησε τη Μ. Τετάρτη η Ρωσία. «Ο Πούτιν δοκιμάζει το “πιο θανατηφόρο όπλο του κόσμου”».

→Στον Guardian είναι τρίτη είδηση οι δραματικές «τελευταίες» ώρες της Μαριούπολης.

→ Στους Financial Times είναι δεύτερη είδηση ο αποκλεισμός των ρώσων αθλητών από το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον. Πρώτη είδηση είναι η κρίση στο Netflix…

05:00 Επικαλούμενο εμπιστευτικό έγγραφο του NATO, το Business Insider αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, γνωστός ως «ο σφαγέας της Συρίας», αναζητεί μια, έστω συμβολική, νίκη επί της Ουκρανίας έως την 9η Μαΐου, ημέρα της επετείου της νίκης της ΕΣΣΔ επί των Ναζί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι ο Ντβορνίκοφ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλο και περισσότερο δυσανάλογη βία προκειμένου να καταγάγει νίκη επί του ουκρανικού εδάφους έως την φετινή επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί της χιτλερικής Γερμανίας (9 Μαΐου 1945).

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται έχει θέσει την επέτειο ως ορόσημο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ο στρατός να υφίσταται μεγάλη πολιτική πίεση.

⇒Διαβάστε περισσότερα εδώ.

03:10 Μονάδες του ρωσικού στρατού ελέγχουν πλέον το 80% της περιφέρειας Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο περιφερειάρχης Σερχίι Χαϊντάι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κοινότητες Ρουμπίζνε και Ποπάσνα έχουν πέσει «εν μέρει» στα χέρια του ρωσικού στρατού, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες εβδομάδες. Οι βομβαρδισμοί έχουν κλιμακωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Όταν άρχιζε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου, οι αυτονομιστές της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ έλεγχαν γύρω στο 30% του εδάφους της. Στην περιοχή απομένουν περίπου 70.000 κάτοικοι.

03:02 Ο διαβόητος τσετσένος πολέμαρχος Ραμζάν Καντίροφ διεμήνυσε ότι η αχανής εγκατάσταση της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη –ο τελευταίος θύλακας ουκρανικής αντίστασης σε αυτό το λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα– θα καταληφθεί εντός της M. Πέμπτης.

«Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, ή λίγο μετά, η Αζοφστάλ θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε ο Καντίροφ, ο οποίος είναι ηγέτης της Δημοκρατίας της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και προστατευόμενος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Καντίροφ είναι επίσης ο ισλαμιστής μακελάρης που έστειλε ο Πούτιν μέσα στο Πάσχα για να «καθαρίσει» τη χριστιανική Μαριούπολη…

01:55 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση στο καθιερωμένο νυχτερινό διάγγελμά του για το ότι οι σύμμαχοι και εταίροι της χώρας του «αρχίζουν» να κατανοούν τις ανάγκες της για όπλα, μετά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες του Κιέβου για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

«Μπορώ να πω με μεγάλη ικανοποίηση, και με συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι οι εταίροι μας άρχισαν να καταλαβαίνουν καλύτερα τις ανάγκες μας. Να καταλαβαίνουν τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Και πότε το χρειαζόμαστε».

«Όχι σε εβδομάδες, όχι σε έναν μήνα. Άμεσα. Τώρα αμέσως, διότι η Ρωσία αρχίζει να εντείνει τις επιθέσεις της».

00:48 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οργανώσει διεθνή σύνοδο δωρητών την 5η Μαΐου για να εξασφαλιστεί «η νίκη της Ουκρανίας» στον πόλεμο με τη Ρωσία, είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία διότι θέλουμε τη νίκη της Ουκρανίας», τόνισε ο Μισέλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

00:30 Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία έναν «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» στη Μαριούπολη, για τη διάσωση «αμάχων και στρατιωτών», δήλωσαν δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές.

Το Κίεβο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει έναν «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» με τη Μόσχα στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης χωρίς όρους, δήλωσε ο ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχάιλο Ποντολιάκ σε μήνυμά του στο Twitter.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022