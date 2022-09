Κυκλώνας Ιαν: Σάρωσε τη Φλόριντα – καρχαρίες κολυμπούν στους δρόμους!

Ο κυκλώνας Ιαν, μία από τις ισχυρότερες τροπικές καταιγίδες που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες, χτύπησε το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) τη Φλόριντα με πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ήδη καταστροφικές πλημμύρες και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε μεγάλα τμήματα της πολιτείας.

Οι πλημμύρες έβγαλαν μέχρι και… καρχαρίες στη στεριά, οι οποίοι εθεάθησαν να κολυμπούν στους δρόμους του Φορτ Μάιερς.

Κοντά στην τροχιά του κυκλώνα, κοντά στο αρχιπέλαγος των Κιζ, ναυάγησε πλεούμενο με κουβανούς μετανάστες και η ακτοφυλακή αναζητεί ακόμη 20 ανθρώπους, αφού τρεις διασώθηκαν και άλλοι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν ως τις ακτές.

Με ανέμους ταχύτητας ως και 241 χιλιομέτρων την ώρα, ο Ιαν έφθασε πάνω από το έδαφος κατά μήκος της ακτής Κάγιο Κόστα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Φλόριντα, στις 15:05 (τοπική ώρα· στις 22:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC).

Το ακραίο φαινόμενο, που είχε φθάσει στην Κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, υποβαθμίστηκε και κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία 3, όμως παραμένει καταστροφικός.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα χθες βράδυ στη Φλόριντα, κυρίως γύρω από την τροχιά του κυκλώνα.

Στη Νέιπλς, στη νοτιοδυτική Φλόριντα, οι δρόμοι πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από ρεύματα.

Στην πόλη Φορτ Μάιερς, οι πλημμύρες ήταν τόσο μεγάλες που ορισμένες συνοικίες μοιάζουν σαν λιμνοθάλασσες.

Το νερό ξεπέρασε ακόμα και τα τρία μέτρα, είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers. 🎥@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

Στον όρμο της Τάμπα, ο Ιαν κατέφθασε με ανέμους που έφταναν τα 241 χλμ. την ώρα, ενώ λίγη ώρα πριν το «χτύπημα» του κυκλώνα, τα νερά του ωκεανού είχαν απομακρυνθεί πολλά μέτρα από τις ακτές, προς τα βαθιά.

Το φαινόμενο αναμενόταν να κινηθεί πιο στην ξηρά και κατόπιν να βγει ξανά στον Ατλαντικό το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το NHC.

Ο Ιαν επρόκειτο να αποδυναμωθεί καθώς περνά πάνω από τη γη, όμως μολαταύτα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην ανατολική Φλόριντα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο ΝτεΣάντις είπε χθες πως ο Ιαν πιθανόν συγκαταλέγεται στους «ισχυρότερους κυκλώνες που έπληξαν ποτέ τη Φλόριντα».

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

«Πρόκειται για φαινόμενο για το οποίο θα μιλάμε για χρόνια», είπε από την πλευρά του ο διευθυντής της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS), Κεν Γκρέιαμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η διευθύντρια της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφής, Ντιάν Κρίσγουελ, είπε πως ο Ιαν θα συνεχίσει να είναι «πολύ επικίνδυνος» τις «επόμενες ημέρες».

Τα ξημερώμα της Πέμπτης, το κέντρο του κυκλώνα βρισκόταν κοντά στην πόλη Ορλάντο, ενώ αναμένεται να κινηθεί προς τη βόρεια Φλόριντα, τη νοτιοανατολική Τζόρτζια και την ανατολική Νότια Καρολίνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Hurricane Ian took all the water out of Tampa Bay because climate change is a hoax and these storms are absolutely not getting stronger, more frequent, and more devastating each year. pic.twitter.com/2uP12gAzin — Andrew Wortman 🏳️‍🌈🇺🇸 (@AmoneyResists) September 28, 2022

Ταχεία κλιμάκωση

Ο κυκλώνας έπληξε την Κούβα την Τρίτη στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους, βυθίζοντας όλο το νησί στο σκοτάδι και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Με την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, η συχνότητα των πιο σφοδρών κυκλώνων, με ισχυρότερους ανέμους και σφοδρότερες βροχοπτώσεις, αυξάνεται, όχι πάντως ο συνολικός αριθμός των φαινομένων αυτών.

Για τον Γκάρι Λάκμαν, καθηγητή ειδικευμένο στην ατμόσφαιρα στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, μελέτες έχουν δείξει την «πιθανή σύνδεση» ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και στο φαινόμενο που είναι γνωστό με την ονομασία «ταχεία κλιμάκωση», όταν δηλαδή μια φαινομενικά αδύναμη τροπική καταιγίδα μεταμορφώνεται σε κυκλώνα Κατηγορίας 3, ή ακόμα ισχυρότερο, μέσα σε 24 ώρες, όπως στην περίπτωση του Ιαν. «Η συναίνεση παραμένει ότι στο μέλλον θα έχουμε λιγότερες καταιγίδες, αλλά οι μεγαλύτερες θα είναι ακόμη σφοδρότερες», είπε ο επιστήμονας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

