Ξεκίνησε το ταξίδι των εμβολίων προς τα 27 κράτη της ΕΕ – «είμαι συγκινημένη» λέει η Φον ντερ Λάιεν

Μισή ώρα από τις Βρυξέλλες. Τόσο απέχει η πόλη Πουρς, όπου για τα 448 εκατ. πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βρίσκεται η ελπίδα για νίκη κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Στις εγκαταστάσεις της Pfizer σε αυτήν την άσημη βελγική πόλη, συσκευάστηκαν προσεκτικά, φορτώθηκαν και πλέον βρίσκονται καθοδόν προς τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ τα εμβόλια για την Covid-19.

Με βίντεο που ανάρτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στα social video περιγράφεται η διαδικασία μεταφοράς των πολύτιμων εμβολίων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στα κράτη-μέλη από την προσεχή Κυριακή.

Τη συγκίνησή της για την αποστολή των πρώτων εμβολίων, ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν. «Είμαι συγκινημένη να βλέπω τα πρώτα εμβόλια που εστάλησαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ταυτόχρονα. Σε λίγες ημέρες οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Συντομα θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους. Μαζί θα ξεπεράσουμε την πανδημία» ανέφερε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

I’m moved to see the first #COVID19 vaccines shipped to all EU countries, at the same time.

In a few days, the first Europeans will be vaccinated.

Vaccines will be available for all soon.

Together, we will overcome the pandemic. https://t.co/PMEV2fAi4q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020