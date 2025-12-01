Κρεμλίνο: Την Τρίτη η νέα συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση με τον Γουίτκοφ προβλέπεται για αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η συνάντηση, διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθεί «στο δεύτερο μισό της ημέρας».

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία έρχεται μετά τις διαπραγματεύσεις, την Κυριακή, στη Φλόριντα, μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν «παραγωγικές» από τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Πριν λίγες ημέρες, ο Γουίτκοφ βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων μετά τη διαρροή συνομιλίας του με τον στενό συνεργάτη του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, στην οποία τον «συμβούλευε» πώς να μιλήσει ο ρώσος πρόεδρος στον Τραμπ.

Ο Γουίτκοφ κατηγορείται από τους Ουκρανούς για φιλορωσική στάση.

Η Μόσχα «μαλώνει» το Κίεβο για τις επιθέσεις σε ρωσικό λιμάνι και τάνκερ

Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση το Σαββατοκύριακο σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), «δεδομένης της διεθνούς σημασίας της εν λόγω κοινοπραξίας και της διεθνούς συμμετοχής σ’ αυτήν».

H CPC, στην οποία συμμετέχουν μέτοχοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα από τα τρία αγκυροβόλιά της στον τερματικό σταθμό του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία, υπέστησαν ζημιές από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους και ότι οι επιχειρήσεις σταμάτησαν.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την ουκρανική επίθεση και επέκρινε επίσης ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε πετρελαιοφόρα του σκιώδους ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, για τις οποίες δήλωσε ότι αποτελούν επιθέσεις στα συμφέροντα της Τουρκίας και των ιδιοκτητών των πλοίων.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, μέτοχος στη CPC, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η κοινή επιχείρησή της, Tengizchevroil, συνεχίζει να φορτώνει αργό στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

