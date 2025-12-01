ΗΠΑ – Ουκρανία: Χρησμοί αισιοδοξίας από Μάρκο Ρούμπιο, αιχμές για τη διαφθορά από τον Τραμπ

Σε νέες ταχύτητες εισήλθε το Ουκρανικό, μετά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν την Κυριακή (30.11) στη Φλόριντα ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η οποία μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλουν στα ουκρανικά εδάφη από ανατολικά.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα, τρόπον τινά, «ειρηνευτικό» σχέδιο, το οποίο όμως είναι ακραία ευνοϊκό για τους ρώσους εισβολείς.

Ο ίδιος ο Τραμπ, άλλωστε, έσπευσε για μία ακόμη φορά να περιγράψει το πόσο αδύναμη είναι η θέση των Ουκρανών, επικαλούμενος, αυτή τη φορά, το σκάνδαλο διαφθοράς στο περιβάλλον του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μιλώντας πάλι από το Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκρινε πως η έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που επεκτείνεται το τρέχον διάστημα σε κύκλους της ουκρανικής εξουσίας «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. «Υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς που δεν βοηθάει», επέμεινε.

Η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε στην απαλλαγή από τα καθήκοντά του την Παρασκευή του Αντρίι Γερμάκ, του δεξιού χεριού του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γερμάκ χειριζόταν ως την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες του Κιέβου με την Ουάσιγκτον.

Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό των διαπραγματεύσεων μεταφέρεται πλέον στη Μόσχα, για την οποία αναμενόταν να αναχωρήσει, εντός της Δευτέρας (01.12) ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν την Τρίτη.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σήμερα στη Φλόριντα, τις οποίες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «παραγωγικές», προειδοποιώντας ωστόσο ότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.

