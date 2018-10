Τρεις υπουργοί της Μέι θέλουν νέο δημοψήφισμα για το Brexit

Υπέρ της διεξαγωγής δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit δηλώνουν σε ιδιωτικές συνομιλίες τους τρεις υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης.

Αυτό δήλωσε ο πρώην υφυπουργός, Φίλιπ Λι. «Υποψιάζομαι ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων που στηρίζουν ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Γνωρίζω ότι τρεις υπουργοί το στηρίζουν», είπε ο βουλευτής των Συντηρητικών, ο οποίος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση τον Ιούνιο επειδή διαφωνούσε με τους χειρισμούς στο Brexit.

Ο Λι, που μιλούσε σε εκδήλωση που έγινε στο περιθώριο του συνεδρίου των Συντηρητικών, δεν κατονόμασε τους τρεις υπουργούς.

Conservative MP Philip Lee say he knows of 3 ministers who privately want and support a @peoplesvote_uk. He says others are on the cusp. #C4PV

— Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) October 1, 2018