Guardian: Αλλη μια νίκη της Ρωσίας το δημοψήφισμα στην πΓΔΜ

Ως άλλη μια νίκη της Ρωσίας περιγράφει εκτενής ανάλυση του Guardian το δημοψήφισμα στην πΓΔΜ. Η βρετανική εφημερίδα απαριθμεί σειρά ρωσικών παρεμβάσεων και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Μόσχα «πήρε έναν ακόμα πόντο» στη μάχη δύναμης και επιρροής στην Ευρώπη.

Στο συγκεκριμένο κείμενο σημειώνεται ότι «η άρνηση της πλειονότητας των ψηφοφόρων στην πΓΔΜ να υιοθετήσουν την αλλαγή του ονόματος της χώρας τους μοιάζει -με μια πρώτη ματιά- ζήτημα τοπικό. Ομως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Κυριακής πρέπει να θεωρείται μια σημαντική νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και μια υποχώρηση για την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ και άλλο ένα ενοχλητικό παράδειγμα της δυνατότητας της Ρωσίας να επηρεάσει τις δημοκρατικές εξελίξεις στις δυτικές χώρες.

Οι αξιωματούχοι της Δύσης προειδοποίησαν πριν από την ψηφοφορία πως η Ρωσία προσπαθούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα, ώστε να καταστήσει το αποτέλεσμα άκυρο.

Στη διαδικασία, περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων πήρε θέση υπέρ της αλλαγής ονόματος. Ομως η συμμετοχή περιορίστηκε στο 36%, πολύ λιγότερο από το 50% που χρειαζόταν για να στείλει ισχυρή την ετυμηγορία του λαού στο κοινοβούλιο. Ο Ζόραν Ζάεφ, πρωθυπουργός της πΓΔΜ, δήλωσε διατεθειμένος να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, αναμένεται όμως να δεχτεί σφοδρές αντιδράσεις από τους εθνικιστές.

Μια αυξημένη αποσταθεροποίηση και διχασμός εξυπηρετεί απόλυτα το σχέδιο της Ρωσίας – σύμφωνα, τουλάχιστον, με τους δυτικούς αναλυτές. Αν το δημοψήφισμα ήταν επιτυχές, θα είχε λύσει μια για πάντα τη διαμάχη με την Ελλάδα, που μπλοκάρει τον δρόμο της πΓΔΜ για την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ. Οπως αλλού στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως στη Σερβία, στο Κόσοβο και στο Μαυροβούνιο, η Μόσχα θέλει να σταματήσει την εξάπλωση της δυτικής επιρροής.

Για όσους έχουν ασχοληθεί με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, οι ρωσικές μέθοδοι στην πΓΔΜ, μοιάζουν αρκετά οικείες. Καμπάνια παραπληροφόρησης και «fake news», κυβερνοπόλεμος, χακάρισμα, ψεύτικοι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα και μαύρο χρήμα φαίνεται πως έχουν χρησιμοποιηθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Ρωσία, βέβαια, αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξή της, Ομως οι δυτικοί διπλωμάτες ισχυρίζονται πως τουλάχιστον 40 αναρτήσεις εμφανίζονταν ημερησίως στα κοινωνικά δίκτυα καλώντας σε αποχή. Οι αναρτήσεις, μάλιστα, συνήθως περιελάμβαναν την ερώτηση «θα αφήσετε τους Αλβανούς να αλλάξουν το όνομά σας;» – μια ξεκάθαρη προσπάθεια να έρθουν σε αντιπαράθεση οι Σκοπιανοί με την αλβανική μειονότητα.

Σε μια περίπτωση, οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που αντιτίθενται στην αλλαγή ονόματος, συγκρούστηκαν με την αστυνομία στα Σκόπια. Κάποιοι εξ αυτών παραδέχθηκαν αργότερα πως είχαν πληρωθεί από «σκοτεινά συμφέροντα» για να δημιουργήσουν προβλήματα. Μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν γνωστό τραγουδιστή της χώρας με μώλωπες στο πρόσωπο. Αρκετοί ισχυρίστηκαν πως δέχτηκε επίθεση από την Αστυνομία.

