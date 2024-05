Γάζα: Εφτασε βοήθεια εν μέσω συνεχιζόμενων μαχών στη Ράφα

Οι άγριες μάχες ανάμεσα σε ισραηλινά στρατεύματα και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς συνεχίζονταν το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, έπειτα από πολλές ημέρες πλήρους αποκλεισμού του θύλακα, πάνω από 300 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια εκφορτώθηκαν στην προσωρινή αποβάθρα που έστησε ο στρατός των ΗΠΑ.

«Πάνω από 300 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια», οι πρώτες που θα μπουν στη Γάζα μέσω της προσωρινής αποβάθρας, κατέστη δυνατό να εκφορτωθούν, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υπογράμμισε σε δική της ανακοίνωση πως «καμιά οδός παράδοσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της αποβάθρας, δεν αποτελεί εναλλακτική στις χερσαίες οδούς υπό παλαιστινιακή επίβλεψη».

Ο αμερικανικός στρατός είχε δηλώσει την Παρασκευή, έπειτα από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες η έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας εμποδιζόταν, πως θα παραδοθούν περίπου 500 τόνοι βοήθειας «εντός των προσεχών ημερών».

Το Λονδίνο έκανε γνωστό, με τη σειρά του, ότι φορτίο με βρετανική ανθρωπιστική βοήθεια «παραδόθηκε» στην ακτή της Γάζας, ταυτόχρονα «με βοήθεια των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο, ενώ η Γαλλία ανέφερε πως πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της που είχε αποπλεύσει από την Κύπρο επίσης έφτασε στην τεχνητή αποβάθρα.

Την ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε νέους βομβαρδισμούς στη Ράφα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Το Ισραήλ έχει άλλωστε κάνει σαφή την πρόθεσή του να «διευρύνει» τη χερσαία επιχείρηση σε αυτό το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστούν οι «τελευταίες» μονάδες της Χαμάς στην περιοχή.

Αφότου ο στρατός του Ισραήλ διέταξε τους άμαχους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την ανατολική Ράφα την 6η Μαΐου, ενόψει χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας, «640.000 άνθρωποι» έφυγαν, ανάμεσά τους «40.000 τη 16η Μαΐου», σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κάπου 1,4 εκατ., κάτοικοι και εκτοπισμένοι από τις εχθροπραξίες, βρίσκονταν ως πρότινος στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί και προσπαθεί να φύγει» προς τον βορρά και προς τα παράλια, εγχείρημα «πολύ δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει ασφαλής διαδρομή για να εγκαταλείψεις τη Ράφα, ούτε ασφαλής τοποθεσία στη Λωρίδα της Γάζας», υπογράμμισε ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος της OCHA.

The people of #Gaza continue to be forcibly displaced.

Since the military offensive on #Rafah started 6 May, over 630,000 people have been forced to flee the area.

Many have sought refuge in Deir al-Balah, which is now unbearably overcrowded with dire conditions. #CeasefireNow pic.twitter.com/Y0IJB5nTHb

— UNRWA (@UNRWA) May 17, 2024