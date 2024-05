Εντοπίστηκαν οι σοροί τριών ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και της Σάνι Λούκ

Ισραηλινές δυνάμεις ανέσυραν την Παρασκευή από τη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς τριών ομήρων που δολοφονήθηκαν κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών ομήρων: Πρόκειται για την Σάνι Λουκ, την Αμίτ Μπουσκίλα και τον Ιτζάκ Γκελερέντερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, οι τρεις τους δολοφονήθηκαν από την Χαμάς στην επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν από τη Γάζα.

Η φωτογραφία του σώματος της Σάνι Λουκ στο πίσω μέρος ενός φορτηγού είχε κάνει τον γύρο του κόσμου και ήταν δείγμα της φρικαλεότητας που χαρακτήριζε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφος του Ισραήλ.

Πριν από αρκετούς μήνες οι Ισραηλινοί είχαν δηλώσει ότι το κρανίο της κοπέλας είχε βρεθεί και με αυτόν τον τρόπο είχαν καταφέρει να επιβεβαιώσουν τον θάνατό της.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken 💔.

May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023