O Τραμπ γρονθοκοπεί τη Μέρκελ στο Μουσείο Μαντάμ Τισό

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό στο Βερολίνο αποκάλυψε την Τρίτη το πιο πρόσφατο έκθεμά του: έναν… ζωντανό «Ντόναλντ Τραμπ» ο οποίος γρονθοκοπεί με μανία μια φωτογραφία της καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, τοποθετημένη σε έναν σάκο του μποξ.

Σε αντίθεση με τις συνήθεις κέρινες φιγούρες, ο «Τραμπ» είναι ένας ηθοποιός που φοράει μια μάσκα από σιλικόνη και χορεύει στους ρυθμούς της επιτυχίας των Abba «Money, Money, Money».

