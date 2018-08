Η Times Square στη Νέα Υόρκη γέμισε με χιλιάδες μέλισσες

Πανικός και τρόμος επικράτησε την Τρίτη το πρωί στην Times Square, το πιο κεντρικό σημείο στη Νέα Υόρκη, όταν έκαναν την εμφάνισή τους χιλιάδες μέλισσες.

Η πολυσύχναστη πλατεία άδειασε από τον κόσμο, καθώς άπαντες έτρεχαν να βρουν ένα σημείο προκειμένου να καλυφθούν και να αποφύγουν τα τσιμπήματα.

Authorities cordon off section of Times Square to respond to a massive group of bees that are swarming a hot dog stand.

Watch live: https://t.co/qd86Ic9lOV pic.twitter.com/R0GJXBle4W

— ABC News (@ABC) August 28, 2018