Η ρωσίδα που κατασκόπευε σε αρχηγείο του ΝΑΤΟ για 10 χρόνια

Μαρία Αντέλα Κούφελντ Ριβέρα. 30 ετών. Εργαζόμενη στo αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη από το 2008 μέχρι και το 2018, κοπέλα που μιλούσε έξι γλώσσες και όλοι περιέγραφαν ως ιδιαίτερα έξυπνη. Μία ταλαντούχα και φιλόδοξη γυναίκα που όμως έκρυβε ένα σκοτεινό μυστικό.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, με έρευνα που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel και ιστότοπους δημοσιογραφικών ερευνών, αποκάλυψε ότι η Μαρία Αντέλα ήταν ρωσίδα πράκτορας που κατάφερε να παρεισφρήσει στην βάση του ΝΑΤΟ στη ιταλική πόλη.

🧵Meet Maria Adela Kuhfeldt Rivera, widow, jeweller, and socialite. The love child of a German father and a Peruvian mother, born in Callao, Peru, and abandoned in Moscow by her mother during the 1980 Olympic Games. pic.twitter.com/wHo6qSmKik

