Κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας

Η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει εξαιτίας του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας λέει το κύριο άρθρο του Guardian, επικεντρώνοντας στην απόφανση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι η κινεζική ηγεσία «χειραγωγεί το γουάν» αλλά και στην απάντηση του Πεκίνου (μέσω κεντρικής τράπεζας) περί «αυθαίρετης, μονομερούς και υπέρ του προστατευτισμού» στάσης των ΗΠΑ, η οποία «θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Το βρετανικό Μέσο θεωρεί ότι «τα γεγονότα κινήθηκαν με ανησυχητικό ρυθμό» από την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δρομολόγηση νέων δασμολογήσεων στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ – ο προσεχής Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της εφαρμογής τους. Το προεδρικό τουίτ, λέει ο Guardian, είναι η απόδειξη ότι η αμερικανική πλευρά θα αυξήσει την ένταση.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!

