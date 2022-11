Κίνα: Πήδηξαν φράχτες για να φύγουν από εργοστάσιο σε καραντίνα

Μέτρα για την απομόνωση των εργαζομένων που εγκαταλείπουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone της Κίνας έσπευσαν να λάβουν σειρά πόλεων στο κέντρο της χώρας, εν μέσω των φόβων ότι οι πρώτοι θα μεταδώσουν τον κορονοϊό, έπειτα από ξέσπασμα επιδημίας της Covid-19 στην πόλη Τσεντσόου και την κοντινή της μονάδα παραγωγής.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ανθρώπους που φέρονται να εργάζονται στο εργοστάσιο της Foxconn να σκαρφαλώνουν φράχτες και να αποχωρούν από αυτό, παίρνοντας μαζί τους τα υπάρχοντά τους. Προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι άγνωστος αριθμός εργαζομένων είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω της έξαρσης του ιού.

Ο όμιλος Foxconn, ο οποίος κατασκευάζει και συσκευάζει διάφορα ηλεκτρονικά είδη για πελάτες όπως η Apple, απασχολεί περίπου 200.000 εργαζόμενους στην Τσεντσόου.

Η εταιρεία δεν ανέφερε πόσοι εξ αυτών μολύνθηκαν, ούτε τον αριθμό όσων κατάφεραν να «αποδράσουν», ενώ την Κυριακή δήλωσε ότι δεν θα εμποδίσει την αναχώρησή τους.

Το επταήμερο μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, η Τσεντσόου, η πρωτεύουσα της επαρχίας Χενάν, εντόπισε 167 κρούσματα της Covid-19, τα οποία οφείλονται σε μετάδοση εντός της κοινότητας. Το προηγούμενο επταήμερο τα κρούσματα στην πόλη ήταν 97, σύμφωνα με τον Guardian.

Αργά την Κυριακή, άλλες πόλεις της κινεζικής επαρχίας προέτρεψαν τους εργαζόμενους της Foxconn να ενημερώσουν τις τοπικές Αρχές προτού επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Επιπλέον, με επιστολές τους που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Αρχές κάλεσαν τους εργαζόμενους που πήραν τον δρόμο της επιστροφής να ταξιδέψουν «από σημείο σε σημείο» που θα υποδείξει η πολιτεία, με δικά της οχήματα, και να τεθούν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους. Οι επιστολές απευθύνονταν στο προσωπικό της Foxconn, στην Τσεντσόου.

Workers have broken out of #Apple ’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou . After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχής γενομένης από το Σάββατο, κατέγραψαν σκηνές στις οποίες οι εργαζόμενοι του ομίλου διακρίνονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ενίοτε μέσα από χωράφια, και να συνεχίζουν την πεζοπορία κατά μήκος των δρόμων το βράδυ.

«Μερικοί περπατούσαν ανάμεσα σε χωράφια σίτου κουβαλώντας αποσκευές, κουβέρτες και παπλώματα», έγραψε ένας χρήστης της κινεζικής εφαρμογής WeChat σε ανάρτησή του με αφορμή τις εικόνες αυτές. «Δεν μπορούσα παρά να νιώσω λυπημένος».

Των αναφορών για τη φυγή των εργαζομένων προηγήθηκαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κατά τις οποίες η Foxconn είχε επιβάλει σκληρή καραντίνα σε μερίδα του προσωπικού, χωρίς παράλληλα να μεριμνεί για την υγεία του και για βασικές ανάγκες του, περιλαμβανομένης της παροχής τροφής.

COVID Outbreak In Zhengzhou, Henan. Tens of thousands Foxconn workers walking out of factory lockdown, going home bare foot on the Central Plain’s great earth. 在中原的大地上默默行走着…

2022 hasn’t been kind to Henan’s people. Hope they get home safe. pic.twitter.com/m1EKp2mg73

— Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) October 30, 2022