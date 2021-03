Κάλεσμα Θεοχάρη στους ρώσους τουρίστες: Αναγνωρίζουμε το «Sputnik V» ως ισοδύναμο με τα άλλα εμβόλια 

Προ ημερών ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανακοίνωσε με σύνθημα το «All you want is Greece», το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου και τώρα σε συνέντευξή του το Sputnik απευθύνει κάλεσμα στους ρώσους τουρίστες να έρθουν στη χώρα μας, δεσμευόμενος για άρση των σχετικών περιορισμών και λέγοντας ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το Sputnik V ως ισοδύναμο με τα ευρωπαϊκά εμβόλια.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Θεοχάρης διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειαστεί ώστε από τα μέσα Μαΐου η είσοδος των ρώσων τουριστών να γίνεται χωρίς περιορισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ήδη σε εξέλιξη οι σχετικές συνεννοήσεις με τη Μόσχα.

«Από τις 14 Μαΐου θα επιτρέψουμε σε ρώσους πολίτες να μπορούν να έλθουν στη χώρα μας χωρίς εν γένει περιορισμούς», αναφέρει ο υπουργός Τουρισμού στη συνέντευξή του στο Sputnik που αναλυτικά έχει ως εξής:

– Ισχύει η δήλωσή σας ότι η Ελλάδα θα ανοίξει στις 14 Μαΐου τα σύνορα για τη Ρωσία;

Πράγματι ισχύει. Βάζουμε πάντοτε έναν αστερίσκο ότι προγραμματίζουμε έχοντας μια δυναμική κατάσταση, άρα θα παρακολουθούμε και τα υγειονομικά δεδομένα. Αλλά είμαστε αρκετά ασφαλείς να πούμε ότι όλος ο προγραμματισμός είναι για να ανοίξουμε με τη Ρωσία στις 14 Μαΐου.

– Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις; Θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για την είσοδο στην Ελλάδα;

Μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα για το άνοιγμα του τουρισμού της Ελλάδας. Για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα από τη Ρωσία, θα πρέπει να ανήκει σε μία από τρεις κατηγορίες: είτε να έχει εμβολιαστεί, είτε να έχει κάνει αρνητικό τεστ, είτε να έχει αναρρώσει από τη νόσο. Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εμβολιασμένος, απλώς οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να εξετάζονται κιόλας και να φέρνουν αρνητικό αποτέλεσμα.

– Οσον αφορά στα εμβόλια. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τέσσερα εμβόλια. Θα ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ρωσικά εμβόλια όπως και με αυτά;

Πράγματι χαιρόμαστε πάρα πολύ που και η ρωσική εταιρεία που παράγει το εμβόλιο Sputnik V, έχει κάνει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ώστε να αναγνωριστεί και να μπορούν να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο και Ευρωπαίοι πολίτες. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, πάντα σεβόμενοι τους ιατρικούς κανόνες για την αναγνώριση. Όμως ανεξαρτήτως από το αν θα χρησιμοποιηθεί ως αναγνωρισμένο εμβόλιο για λόγους ιατρικούς, η χώρα μας έχει αποφασίσει πως για εμάς, το εμβόλιο Sputnik V είναι ισοδύναμο με τα ευρωπαϊκά για τους λόγους τους ταξιδιωτικούς. Μπορεί να έρθει κάποιος τουρίστας στη χώρα μας χωρίς να χρειάζεται και αυτός να τεσταριστεί κάθε φορά που πετάει.

– Οι Ρώσοι αρχίζουν τις διακοπές και τα ταξίδια στο τέλος Απριλίου. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να ανοίξει πιο νωρίς τα σύνορά της;

Θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι να το κάνουμε αυτό είναι η αλήθεια. Είμαστε δυο ορθόδοξοι λαοί και γιορτάζουμε το Πάσχα μας στις 2 Μαΐου μαζί, όμως δεν είναι κάτι που μπορώ να υποσχεθώ στους φίλους μας από τη Ρωσία γιατί ακόμα οι υγειονομικοί μας θα ήθελαν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε. Άρα το «14 Μαΐου» που θα ήθελα πολύ να το γιορτάζαμε μαζί με τα ορθόδοξα αδέλφια μας στις 2 Μαΐου δεν είναι κάτι που μπορώ αυτή τη στιγμή να το υποσχεθώ στους φίλους μας από τη Ρωσία.

– Αλλά το συζητάτε;

Θα το προσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορώ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να το υποσχεθώ. Μακάρι να το καταφέρουμε, μακάρι να είναι καλά και θετικά τα αποτελέσματα και από τους εμβολιασμούς και από το πώς προχωράει η νόσος που να μας το επιτρέψουν, αλλά δεν θα ήθελα να υποσχεθώ κάτι που δεν θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.

– Όλα εξαρτώνται λοιπόν από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Πάντοτε η χώρα μας σέβεται και τους πολίτες της και τους φιλοξενούμενους που θα έρθουν και την υγεία τους πάνω απ’ όλα. Γι’ αυτό και ό,τι κάνουμε είναι πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων που είναι στη χώρα μας.

– Αρα όλοι οι τουρίστες απ’ όπου και αν προέρχονται πρέπει να τηρήσουν τα πρωτόκολλα που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ακριβώς, ό,τι ισχύει για τον Έλληνα, θα ισχύει και για τον ξένο τουρίστα που θα έρθει στη χώρα μας.

– Στη Μόσχα είναι δύσκολο να βρει κάποιος παραλία.

Ακριβώς, η παραλία είναι λίγο πιο δύσκολη, αυτό είναι κατανοητό. Είδαμε όμως ότι λειτούργησε το περσινό σύστημα. Πέρυσι δεν είχαμε έξαρση των κρουσμάτων, ήμασταν σε πολύ καλό βαθμό. Τηρήθηκαν οι κανόνες απ’ όλους, από τους τουρίστες, από τους επαγγελματίες και από τους λειτουργούς του Δημοσίου. Συνεπώς αν ακολουθήσουμε τους ίδιους κανόνες, έχοντας τρία εργαλεία στα χέρια μας: καλύτερη γνώση γιατί οι γιατροί ξέρουν καλύτερα τη νόσο, τα εμβόλια και τα γρήγορα τεστ, μπορούμε να πετύχουμε και να δούμε ότι θα είναι ένα καλύτερο καλοκαίρι.

– Εχετε και τον ήλιο με το μέρος σας.

Σωστό είναι αυτό, το ‘χαμε και πέρυσι αυτό. Εγώ έβαλα τα τρία πράγματα που δεν είχαμε πέρυσι.

– Εχετε πει ότι ο τουρισμός δεν επηρέασε αρνητικά.

Το πιο απλό νούμερο θα σας πω. Ο μέσος όρος των κρουσμάτων στην Κρήτη ήταν τον Αύγουστο 160, τον Σεπτέμβριο 170, τον Οκτώβριο 1800. Δηλαδή μετά τον τουρισμό ήρθαν τα κρούσματα.

– Τώρα υπάρχει όριο 500 ρώσων πολιτών να έρχονται στην Ελλάδα κάθε εβδομάδα. Πότε πιστεύετε θα αρθεί ο περιορισμός αυτός;

Ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να ακυρωθεί με το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου. Αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο θα επανέλθω όταν θα είμαστε σε θέση να πούμε κάτι άλλο, αλλά στις 14 Μαΐου που θα ανοίξουμε αυτός ο περιορισμός δεν θα ισχύει πια.

– Όπως καταλαβαίνουμε πρέπει να υπάρχει απόφαση όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ρωσίας για το άνοιγμα των συνόρων. Είστε σε διαβουλεύσεις με τη ρωσική πλευρά;

Ναι, μιλάμε με τη ρωσική πλευρά. Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες αποφάσεις που επέτρεψαν και τις πτήσεις και τη μετακίνηση των Ρώσων πολιτών προς την Ελλάδα και των Ελλήνων προς τη Ρωσία, άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανταπόκριση σε όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω εμείς έχουμε δείξει έμπρακτα πόσο πολύ θέλουμε τους αδερφούς μας από τη Ρωσία φέτος να μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα μας με αυτά που σας είπα, με την αναγνώριση του Sputnik V πέρα από την ευρωπαϊκή αναγνώριση, με τη διάθεσή μας να ανοίξουμε πλήρως από 14 Μαΐου και μετά και είμαι σίγουρος ότι και η ρωσική πλευρά θα κάνει ό,τι μπορεί και αυτή για να βοηθήσει την αύξηση των μεταξύ μας ροών.

– Πότε αναμένετε να επεκταθούν οι πτήσεις από τη Ρωσία προς όλα τα ελληνικά αεροδρόμια;

Ο προγραμματισμός μας είναι για τις 14 Μαΐου. Εμείς, από την πλευρά μας, θα επιτρέψουμε σε Ρώσους πολίτες το να μπορούν να έλθουν στη χώρα μας χωρίς εν γένει περιορισμούς. Αυτό θα περιλαμβάνει και άλλα αεροδρόμια, όχι μόνο της Αθήνας αλλά και οπουδήποτε αλλού θελήσουν τα τσάρτερ να πετάξουν.

– Απ’ όσο γνωρίζουμε, εσείς σκοπεύετε να επισκεφθείτε τη Μόσχα στα μέσα Απριλίου για υπογραφή συμβολαίων.

Ναι, θέλουμε να προωθήσουμε τις συζητήσεις, θα είναι μια ευκαιρία για να δω τους ομολόγους μου, να κάνω επαφές και σε επιχειρηματικό επίπεδο δηλαδή με τους φορείς της ρωσικής αγοράς για να τους εξηγήσω ακριβώς πώς θα λειτουργούν τα συστήματα και πώς περιμένουμε τους πελάτες τους, αλλά φυσικά και σε επίπεδο δημόσιων λειτουργών των ομολόγων μου και οτιδήποτε άλλο.

– Στη Ρωσία υπάρχει πιστοποιητικό, αλλά είναι στα ρωσικά.

Θα πρέπει να μεταφραστεί, θα ζητήσουμε να υπάρχουν τουλάχιστον στα Αγγλικά κάποια βασικά στοιχεία ώστε να μπορεί να ελεγχθεί πως πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που έχει το διαβατήριο, γιατί καταλαβαίνετε πως δεν είναι εύκολο να έχουμε ανθρώπους στα σύνορά μας που να μιλάνε όλες τις πιθανές γλώσσες.

– Ποιες είναι οι προβλέψεις σας όσον αφορά στις τιμές γι’ αυτό το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι αυτό θα είναι καλύτερο από πέρυσι, δεν το βλέπουν πολλοί αλλά εμείς το βλέπουμε. Δεν θέλω να μπω σε ποσοτικές προβλέψεις γιατί πιστεύω ότι κοιτάζοντας τα νούμερα φέτος, όπως και πέρυσι, είναι η λανθασμένη στόχευση. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να μπορέσουμε να επιτελέσουμε ένα έργο ως χώρα, ως τουριστικός προορισμός, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που το έχουν πια ανάγκη να ταξιδέψουν, διότι φέτος πρέπει να μιλάμε για την ανάγκη του ταξιδιού υπό αυτή την ψυχολογική πίεση των περιορισμών, να την προσφέρουμε με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής. Καθένας, λοιπόν, πρέπει να μπορεί να έρθει στη χώρα μας αν θέλει και πρέπει να φύγει υγιής και ασφαλής με τους δικούς του ή στους δικούς του. Συνεπώς, αυτό για εμάς είναι ύψιστο καθήκον και άρα το να συζητάμε για τους αριθμούς αυτή τη χρονιά είναι, νομίζω, το λανθασμένο μήνυμα. Δεν φοβάμαι το θέμα των τιμών, δεν πρόκειται να έχουμε πολύ υψηλές τιμές διότι, φέτος ειδικά, θα έχουμε έναν σκληρό ανταγωνισμό, θα έχουμε μια περίοδο στην οποία όλες οι χώρες με κάποιον τρόπο θα ανοίξουν και περισσότερο η προσφορά θα είναι έτοιμη απ’ ό,τι η ζήτηση και άρα θα έχουμε τη δυνατότητα τιμών για όλα τα βαλάντια.

– Υπάρχει φόβος πως θα σημειωθούν προβλήματα με τις θεωρήσεις, ποια είναι η θέση σας;

Εμείς τις θεωρήσεις θα τις υποστηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν νιώθουμε, έτσι και αλλιώς, ότι θα φτάσουμε σε αριθμούς του 2019 άρα η χώρα μας είναι δυνατή και ικανή να αντιμετωπίσει τη ζήτηση που θα υπάρχει για θεωρήσεις. Είναι, άλλωστε, μια ζήτηση που δεν είναι πρωτόγνωρη, δεν «σπάμε» κάποιο ρεκόρ, είμαστε σε στάδιο χαμηλότερα από το επίπεδο του 2019. Πάντως, θα δώσουμε έμφαση σε χώρες στις οποίες στρατηγικά ανοίγουμε και η Ρωσία είναι από τις πρώτες, θα στηρίξουμε και στο επίπεδο των θεωρήσεων την ανάκαμψη των ροών χωρίς προβλήματα.

– Πότε θα αρχίσει η διαδικασία των θεωρήσεων;

Με το που βγάλουμε τις εσωτερικές αποφάσεις, που θα επιβεβαιώνουν όλα αυτά, θα δώσουμε εντολή και στις πρεσβείες να λειτουργήσουν άμεσα.

– Η Ελλάδα είναι ταυτόσημη με τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, πότε θα επαναλειτουργήσουν;

Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο και συνεπώς θα μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες και πολιτιστικού τουρισμού (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.) τον Μάιο, οπότε και έχουμε προγραμματίσει το άνοιγμά μας.

