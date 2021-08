Καμπούλ: Επίθεση των Αμερικανών με drone κατά του ISIS κοντά στο αεροδρόμιο

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση με ρουκέτα με στόχο έναν καμικάζι, φερόμενο μέλος του ISIS-K, ο οποίος σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και επλήγη μέσα στο αυτοκίνητό του.

Oπως μετέδωσε το BBC, αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με drone.

«Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό του που ακολούθησαν, υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό», δήλωσε ένας αξιωματούχος του στρατού στο CBS.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό πλήγμα έπληξε έναν ύποπτο βομβιστή που επέβαινε σε αυτοκίνητο.

Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ρουκέτα έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Sputnik, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες αυτοπτών στην αφγανική τηλεόραση, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη αυτή, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η αφγανική ειδησειογραφική σελίδα Ariana News μετέδωσε επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες ότι από τη συγκεκριμένη έκρηξη καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τμήμα μιας πολυκατοικίας.

Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd

Photos of smoke rising over Kabul after an explosion was reported. No confirmation of cause at this time. Some claim a rocket hit a residential area. pic.twitter.com/Yu0P8raWVF

— Kyle Glen (@KyleJGlen) August 29, 2021