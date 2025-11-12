Υπήρχε μια εποχή που ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στο ίδιο κόμμα και στην ίδια κυβέρνηση: ο πρώτος ήταν υπουργός Παιδείας και ο δεύτερος υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (την οποία μετά έριξε ο κ. Σαμαράς αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα).

Ο κ. Κοντογιαννόπουλος, κεντρώος πολιτικός και μεταρρυθμιστής, πήγε ύστερα από κάποια χρόνια στο ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη και μάλιστα εξελέγη βουλευτής και πήρε χαρτοφυλάκιο.

Και τώρα έχει κάποια πράγματα να θυμίσει για τον κ. Σαμαρά. Ο οποίος στην πρόσφατη «συνέντευξή» του που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 περιέγραψε ως τον μεγαλύτερο πολιτικό ψόγο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον θαυμασμό του Πρωθυπουργού για τον αείμνηστο Σημίτη και τη μετατροπή της ΝΔ σε «σημιτικό» υβρίδιο».

Είναι ίσως κατανοητή η απέχθεια του κ. Σαμαρά σε ό,τι συμβολίζει η περίοδος της πρωθυπουργίας Σημίτη. Ο ίδιος, αποτυχημένος με την Πολιτική Ανοιξη και αφού είχε ρίξει την κυβέρνηση της ΝΔ το 1993, βίωνε την πολιτική του έρημο εκείνη ακριβώς την εποχή που υπό την ηγεσία του Κώστα Σημίτη η χώρα εκσυγχρονιζόταν και έκανε άλματα διεθνώς. Η αλήθεια είναι, εξάλλου, ότι ο εκσυγχρονισμός δεν υπήρξε ποτέ ένα από τα ατού του κ. Σαμαρά (εδώ που τα λέμε, δυστυχώς δεν κατάφερε να έχουμε ούτε εκείνο το δωρεάν wi-fi που μας είχε υποσχεθεί). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμαράς ήταν από αυτούς που είχαν επιλέξει να μην δώσουν το παρών στην κηδεία του Κώστα Σημίτη πέρυσι τον Ιανουάριο.

Αλλά ο κ. Κοντογιαννόπουλος, σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, στην εκπομπή του Αρη Πορτοσάλτε, αποκάλυψε κάτι που δεν ξέραμε: ότι όταν ο κ. Σαμαράς –που τώρα θεωρεί το σημιτικό ΠΑΣΟΚ κάτι το πολιτικά επιβλαβές– τα είχε βρει δύσκολα, ως Πρωθυπουργός το 2012, στον Κώστα Σημίτη είχε καταφύγει για βοήθεια.

Είπε ο κ. Κοντογιαννόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα είχε αναφέρει ο κ. Σαμαράς στη «συνέντευξή» του:

«…Με την παρέμβασή του, έναν μονόλογο, που είναι μάλλον προαναγγελία κάποιου σχεδίου κομματικού, πιστεύω ότι στην πραγματικότητα, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

»Πρώτον, υπενθύμισε τον παλαιό εαυτό του, δηλαδή είναι ο μόνος πολιτικός στην ιστορία της χώρας, που έριξε την κυβέρνηση από την οποία προερχόταν. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε αποστάτης, δεν έριξε την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου παραιτείτο και ο Μητσοτάκης του έλεγε να μην παραιτηθεί. Κι όταν παραιτήθηκε, για την αποφυγή πολιτειακού ζητήματος έκανε τη λεγόμενη “αποστασία”.

» Ακόμα χειρότερα, ο Αντώνης Σαμαράς, νεαρός πολιτικός, επένδυσε τις φιλοδοξίες του στα εθνικά θέματα, με καταστροφικές συνέπειες. Με μεγάλο παράδειγμα το Μακεδονικό. Από τη στάση του, την οποία υιοθέτησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, απερρίφθη το πακέτο Πινέιρο που έδινε την ονομασία “Σλαβομακεδονία”, με αποτέλεσμα να επικρατήσει τελικά το “Μακεδονία”.

»Ακόμα, συναγωνίστηκε τον Τσίπρα στον λαϊκισμό εναντίον των μνημονίων, με τα “Ζάππεια 1,2,3…”. Κι εκεί θα προσθέσω κάτι που δεν είναι γνωστό: Επειδή το κλίμα ήταν αρνητικό γι’ αυτόν στην Ευρώπη όταν έγινε Πρωθυπουργός (το 2012), ζήτησε από τον Κώστα Σημίτη να κάνει μία προσπάθεια, ώστε να γίνει αποδεκτός και ο Σημίτης βοήθησε, συνέβαλε σε αυτό. Τον συνάντησε (ο Σαμαράς) δυο-τρεις φορές θυμάμαι, στο γραφείο του στη Μουρούζη.

»Δεύτερη ωφέλεια στον Κυριάκο Μητσοτάκη: δικαίωσε απολύτως τη διαγραφή του. Οπως απέδειξε, διαφωνούσε με όλες τις πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής.

»Και το τρίτο. Τον τοποθέτησε (τον κ. Μητσοτάκη) εκεί όπου πράγματι οι εκλογές κερδίζονται και η εξουσία δίνεται, στο εκσυγχρονιστικό πολιτικό Κέντρο. Η κατηγορία που του προσήψε για “υβριδικό σημιτικό ΠΑΣΟΚ” είναι η απόδειξη… ότι ο Αντώνης Σαμαράς και η ΝΔ υπό την ηγεσία του, πήγε στα ποσοστά του 18% και μετά του 27%. Το 41% είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τη ΝΔ στο πολιτικό Κέντρο, όπου την είχε τοποθετήσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής».