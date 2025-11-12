-
Ο Κοντογιαννόπουλος αποκαλύπτει: Κι όμως ο Σαμαράς είχε ζητήσει βοήθεια από τον Κώστα Σημίτη
Υπήρχε μια εποχή που ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στο ίδιο κόμμα και στην ίδια κυβέρνηση: ο πρώτος ήταν υπουργός Παιδείας και ο δεύτερος υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (την οποία μετά έριξε ο κ. Σαμαράς αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα).
Ο κ. Κοντογιαννόπουλος, κεντρώος πολιτικός και μεταρρυθμιστής, πήγε ύστερα από κάποια χρόνια στο ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη και μάλιστα εξελέγη βουλευτής και πήρε χαρτοφυλάκιο.
Και τώρα έχει κάποια πράγματα να θυμίσει για τον κ. Σαμαρά. Ο οποίος στην πρόσφατη «συνέντευξή» του που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 περιέγραψε ως τον μεγαλύτερο πολιτικό ψόγο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον θαυμασμό του Πρωθυπουργού για τον αείμνηστο Σημίτη και τη μετατροπή της ΝΔ σε «σημιτικό» υβρίδιο».
Είναι ίσως κατανοητή η απέχθεια του κ. Σαμαρά σε ό,τι συμβολίζει η περίοδος της πρωθυπουργίας Σημίτη. Ο ίδιος, αποτυχημένος με την Πολιτική Ανοιξη και αφού είχε ρίξει την κυβέρνηση της ΝΔ το 1993, βίωνε την πολιτική του έρημο εκείνη ακριβώς την εποχή που υπό την ηγεσία του Κώστα Σημίτη η χώρα εκσυγχρονιζόταν και έκανε άλματα διεθνώς. Η αλήθεια είναι, εξάλλου, ότι ο εκσυγχρονισμός δεν υπήρξε ποτέ ένα από τα ατού του κ. Σαμαρά (εδώ που τα λέμε, δυστυχώς δεν κατάφερε να έχουμε ούτε εκείνο το δωρεάν wi-fi που μας είχε υποσχεθεί). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμαράς ήταν από αυτούς που είχαν επιλέξει να μην δώσουν το παρών στην κηδεία του Κώστα Σημίτη πέρυσι τον Ιανουάριο.
Αλλά ο κ. Κοντογιαννόπουλος, σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, στην εκπομπή του Αρη Πορτοσάλτε, αποκάλυψε κάτι που δεν ξέραμε: ότι όταν ο κ. Σαμαράς –που τώρα θεωρεί το σημιτικό ΠΑΣΟΚ κάτι το πολιτικά επιβλαβές– τα είχε βρει δύσκολα, ως Πρωθυπουργός το 2012, στον Κώστα Σημίτη είχε καταφύγει για βοήθεια.
Είπε ο κ. Κοντογιαννόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα είχε αναφέρει ο κ. Σαμαράς στη «συνέντευξή» του:
«…Με την παρέμβασή του, έναν μονόλογο, που είναι μάλλον προαναγγελία κάποιου σχεδίου κομματικού, πιστεύω ότι στην πραγματικότητα, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
»Πρώτον, υπενθύμισε τον παλαιό εαυτό του, δηλαδή είναι ο μόνος πολιτικός στην ιστορία της χώρας, που έριξε την κυβέρνηση από την οποία προερχόταν. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε αποστάτης, δεν έριξε την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου παραιτείτο και ο Μητσοτάκης του έλεγε να μην παραιτηθεί. Κι όταν παραιτήθηκε, για την αποφυγή πολιτειακού ζητήματος έκανε τη λεγόμενη “αποστασία”.
» Ακόμα χειρότερα, ο Αντώνης Σαμαράς, νεαρός πολιτικός, επένδυσε τις φιλοδοξίες του στα εθνικά θέματα, με καταστροφικές συνέπειες. Με μεγάλο παράδειγμα το Μακεδονικό. Από τη στάση του, την οποία υιοθέτησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, απερρίφθη το πακέτο Πινέιρο που έδινε την ονομασία “Σλαβομακεδονία”, με αποτέλεσμα να επικρατήσει τελικά το “Μακεδονία”.
»Ακόμα, συναγωνίστηκε τον Τσίπρα στον λαϊκισμό εναντίον των μνημονίων, με τα “Ζάππεια 1,2,3…”. Κι εκεί θα προσθέσω κάτι που δεν είναι γνωστό: Επειδή το κλίμα ήταν αρνητικό γι’ αυτόν στην Ευρώπη όταν έγινε Πρωθυπουργός (το 2012), ζήτησε από τον Κώστα Σημίτη να κάνει μία προσπάθεια, ώστε να γίνει αποδεκτός και ο Σημίτης βοήθησε, συνέβαλε σε αυτό. Τον συνάντησε (ο Σαμαράς) δυο-τρεις φορές θυμάμαι, στο γραφείο του στη Μουρούζη.
»Δεύτερη ωφέλεια στον Κυριάκο Μητσοτάκη: δικαίωσε απολύτως τη διαγραφή του. Οπως απέδειξε, διαφωνούσε με όλες τις πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής.
»Και το τρίτο. Τον τοποθέτησε (τον κ. Μητσοτάκη) εκεί όπου πράγματι οι εκλογές κερδίζονται και η εξουσία δίνεται, στο εκσυγχρονιστικό πολιτικό Κέντρο. Η κατηγορία που του προσήψε για “υβριδικό σημιτικό ΠΑΣΟΚ” είναι η απόδειξη… ότι ο Αντώνης Σαμαράς και η ΝΔ υπό την ηγεσία του, πήγε στα ποσοστά του 18% και μετά του 27%. Το 41% είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τη ΝΔ στο πολιτικό Κέντρο, όπου την είχε τοποθετήσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Καμμένος κατά Σαμαρά: το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς
Περνάμε σε έναν άλλον απόστρατο πολιτικό, που βέβαια καμία σχέση δεν έχει με τον μετριοπαθή Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, αλλά θα μας απασχολήσει για το ίδιο θέμα: τον σχολιασμό της «συνέντευξης» του Αντώνη Σαμαρά.
Ο Πάνος Καμμένος, πρώην αρχηγός των αλήστου μνήμης Ανεξαρτήτων Ελλήνων και πρώην υπουργός Αμυνας και συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα στην περίοδο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, κάνει, ως γνωστόν, το δικό του rebranding, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως η χρυσή εφεδρεία του πολιτικού συστήματος που ως άλλος Ταλεϋράνδος θα τεθεί στη διάθεση των γεγονότων, εφόσον αυτά τον καλέσουν.
Ετσι, το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Καμμένος εμφανίστηκε στην ειδησεογραφική εκπομπή «Kontra News» του καναλιού Kontra και μιλώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, εξήγησε ότι οι Ανεξ. Ελλ. θα βγουν από την «αγρανάπαυση» μόνο αν προκύψει εθνικό θέμα, διότι δεν τρελαίνεται κιόλας με την πολιτική.
«Εμείς θα επανέλθουμε μόνο αν υπάρξει θέμα του Αιγαίου, εθνικό. Δεν μπορώ να σας πω ότι μου λείπει η πολιτική, αλλά θλίβομαι από την εικόνα στη Βουλή να μην υπάρχει αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμμένος.
Ο ίδιος σχολίασε και τις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά με τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία: «η Ελλάδα έχει τεράστια ευκαιρία να στρέψει την ατζέντα και να γίνει ενεργειακό κέντρο όπως σωστά έγινε», είπε και ζήτησε «η χώρα να φύγει από τη λογική της πράσινης ατζέντας και να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό πλούτο».
Αλλά επειδή μπορείς να βγάλεις τον Καμμένο από τον Πάνο αλλά όχι και τον Πάνο από τον Καμμένο, ο πρώην υπουργός Αμυνας σχολίασε με οξύτητα τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ στην πολυσυζητημένη «συνέντευξή» του στον ΑΝΤ1, παρατηρώντας ότι «αυτός είναι που πρώτος έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ και έδωσε χαρτί συγχώρεσης στον Γιώργο Παπανδρέου».
Και έπειτα προσέθεσε το εξής: «Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ανέτρεψε 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα»…
