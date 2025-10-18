Κατ’ αρχάς να πούμε ότι δεν πρόκειται ακριβώς για κάτι το εντελώς αναπάντεχο: η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, πάντα είχε μια δυσκολία με τους κανόνες μιας τηλεοπτικής συνέντευξης –αυτό ίσως να ήταν που την κατέστησε και από την αρχή «εμπορική», καθώς προσέφερε σόου εκτός πλαισίου.

Η Ζωή λοιπόν που κάποτε τσίριζε στη Σία Κοσιώνη από το πλατό του ΣΚΑΪ «τι είπατε;», και που πιο πρόσφατα, στο Action24, διαμαρτυρόταν γιατί τελείωσε γρήγορα η συνέντευξή της, μολονότι ήταν αυτή που πήγε καθυστερημένη (βλέπε σχετική Βαβέλ, εδώ), σηκώθηκε και έφυγε, το Σάββατο το πρωί, από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, επειδή δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις!

Υπάρχουν φυσικά ομοιότητες. Και αυτή τη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε καθυστερημένη για τη συνέντευξη, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα» (το ραντεβού ήταν για τις 8 π.μ., εκείνη αφίχθη στις 8.20 π.μ.). Γρήγορα όμως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να ενοχλείται, επειδή η παρουσιάστρια επέλεξε να αρχίσει τη συζήτηση, ζητώντας ένα σχόλιο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα (τη γνωστή πλέον «Ιθάκη»).

«Αχ, μη μου ξεκινάτε παρακαλώ… Φαίη μου, γλυκιά, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος», αποκρίθηκε με κάποιο σκέρτσο η κυρία Κωνσταντοπούλου, αρνούμενη να τοποθετηθεί ακόμα και όταν η κυρία Μαυραγάνη τής υπενθύμισε ότι μόλις την προηγουμένη είχε σχολιάσει τα του κ. Τσίπρα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, παλιός πρόεδρος του Συνασπισμού και μπαμπάς της Ζωής.

Όταν επέμεινε ευγενικά η κυρία Μαυραγάνη, η κυρία Κωνσταντοπούλου της είπε: «Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη» (πάει το «Φαίη μου, γλυκιά», αυτό… έφυγε πρώτο).

Στην παρατήρηση της παρουσιάστριας ότι «δεν έχετε μάθει να φεύγετε», η κυρία Κωνσταντοπούλου, που ήδη πάλευε να βγάλει το μικρόφωνο από το πουκάμισό της, την κατηγόρησε ότι κάνει «διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη» και ότι προάγει «έναν πολιτικό οποίος είναι αυτή τη στιγμή ανύπαρκτος».

«Εγώ θα φύγω» επανέλαβε και ήταν η στιγμή που είχε καταφέρει να απελευθερωθεί από τα καλώδια του μικροφώνου.

Ακόμα και όταν η κυρία Μαυραγάνη τής αντιπρότεινε να μιλήσουν για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ήδη σηκωθεί. Και μπροστά στις κάμερες, αποχώρησε από το πλατό, παρά την προσπάθεια της παρουσιάστριας να την μεταπείσει. Όπως ακούστηκε στον αέρα, η κυρία Μαυραγάνη τής είπε: «Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το ξανά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση».

Μετά το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, η κυρία Μαυραγάνη επέστρεψε στον αέρα και τοποθετήθηκε για το περιστατικό, λέγοντας: «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε».

