-
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη επειδή δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις
Κατ’ αρχάς να πούμε ότι δεν πρόκειται ακριβώς για κάτι το εντελώς αναπάντεχο: η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, πάντα είχε μια δυσκολία με τους κανόνες μιας τηλεοπτικής συνέντευξης –αυτό ίσως να ήταν που την κατέστησε και από την αρχή «εμπορική», καθώς προσέφερε σόου εκτός πλαισίου.
Η Ζωή λοιπόν που κάποτε τσίριζε στη Σία Κοσιώνη από το πλατό του ΣΚΑΪ «τι είπατε;», και που πιο πρόσφατα, στο Action24, διαμαρτυρόταν γιατί τελείωσε γρήγορα η συνέντευξή της, μολονότι ήταν αυτή που πήγε καθυστερημένη (βλέπε σχετική Βαβέλ, εδώ), σηκώθηκε και έφυγε, το Σάββατο το πρωί, από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, επειδή δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις!
Υπάρχουν φυσικά ομοιότητες. Και αυτή τη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε καθυστερημένη για τη συνέντευξη, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα» (το ραντεβού ήταν για τις 8 π.μ., εκείνη αφίχθη στις 8.20 π.μ.). Γρήγορα όμως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να ενοχλείται, επειδή η παρουσιάστρια επέλεξε να αρχίσει τη συζήτηση, ζητώντας ένα σχόλιο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα (τη γνωστή πλέον «Ιθάκη»).
«Αχ, μη μου ξεκινάτε παρακαλώ… Φαίη μου, γλυκιά, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος», αποκρίθηκε με κάποιο σκέρτσο η κυρία Κωνσταντοπούλου, αρνούμενη να τοποθετηθεί ακόμα και όταν η κυρία Μαυραγάνη τής υπενθύμισε ότι μόλις την προηγουμένη είχε σχολιάσει τα του κ. Τσίπρα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, παλιός πρόεδρος του Συνασπισμού και μπαμπάς της Ζωής.
Όταν επέμεινε ευγενικά η κυρία Μαυραγάνη, η κυρία Κωνσταντοπούλου της είπε: «Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη» (πάει το «Φαίη μου, γλυκιά», αυτό… έφυγε πρώτο).
Στην παρατήρηση της παρουσιάστριας ότι «δεν έχετε μάθει να φεύγετε», η κυρία Κωνσταντοπούλου, που ήδη πάλευε να βγάλει το μικρόφωνο από το πουκάμισό της, την κατηγόρησε ότι κάνει «διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη» και ότι προάγει «έναν πολιτικό οποίος είναι αυτή τη στιγμή ανύπαρκτος».
«Εγώ θα φύγω» επανέλαβε και ήταν η στιγμή που είχε καταφέρει να απελευθερωθεί από τα καλώδια του μικροφώνου.
Ακόμα και όταν η κυρία Μαυραγάνη τής αντιπρότεινε να μιλήσουν για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ήδη σηκωθεί. Και μπροστά στις κάμερες, αποχώρησε από το πλατό, παρά την προσπάθεια της παρουσιάστριας να την μεταπείσει. Όπως ακούστηκε στον αέρα, η κυρία Μαυραγάνη τής είπε: «Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το ξανά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση».
Μετά το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, η κυρία Μαυραγάνη επέστρεψε στον αέρα και τοποθετήθηκε για το περιστατικό, λέγοντας: «Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε».
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
Επανεμφάνιση Παύλου Ντεγκρές με συνέντευξη για το Τατόι: Δεν είναι ανάκτορο, είναι το σπίτι μας
Σε άλλα νέα, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη –αυτός δεν σηκώθηκε να φύγει– έδωσε στα «Νέα Σαββατοκύριακο» και στη δημοσιογράφο Μαίρη Αδαμοπούλου, ο Παύλος Ντεγκρές, πρωτότοκος γιος του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίου (και ως εκ τούτου διάδοχος κάποτε του ελληνικού θρόνου).
Ο κ. Ντεγκρές μίλησε για το άλλοτε βασιλικό κτήμα του Τατοΐου, ήταν εξάλλου ο τελευταίος άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί, το μακρινό 1967. Και έτσι, με αυτή την αφορμή, ήταν μια καλή ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε την παρουσία του, σε μια εποχή που όλα έχουν περισσότερες από μία αναγνώσεις.
«Εφυγα από το Τατόι σε ηλικία επτά μηνών, οπότε δεν πρόλαβα να ζήσω το σπίτι μας, όπως ο πατέρας μου, όπως και οι πρόγονοί μου», περιέγραψε αρχικά, για να συνεχίσει:
«Χαίρομαι που θα ανοίξει ξανά για το κοινό και ο κόσμος θα μπορεί να πάρει μια ιδέα για το τι ήταν αυτή η οικογένεια που υπήρξε μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας. Από την άλλη μεριά, φυσικά, λυπάμαι, διότι αυτό το σπίτι, που ήταν το πατρικό μας, δεν είναι πια το σπίτι μας. Και χρησιμοποιώ συνειδητά τον όρο σπίτι και όχι ανάκτορο, όπως αναφέρεται συχνά, διότι θέλω να είμαι ακριβής. Το σπίτι αυτό το έχτισαν ο προπαππούς μου, ο βασιλιάς Γεώργιος Α’, και η βασίλισσα Ολγα, ως εξοχική τους κατοικία. Αργότερα ο κόσμος το αποκαλούσε “ανάκτορο”, επειδή εκεί περνούσαν οι βασιλείς μεγάλο μέρος του χρόνου τους. Αν το δείτε, όμως, από κοντά, θα καταλάβετε ότι ήταν πραγματικά ένα σπίτι – όχι ανάκτορο — με ωραία έπιπλα, βέβαια, αλλά χωρίς υπερβολές. Δεν υπήρχε κάτι το “βασιλικό” με την έννοια της χλιδής, ήταν ένα σπίτι οικογενειακό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κ. Ντεγκρές αναφέρθηκε στα σχέδια του υπουργείου Πολιτισμού για άνοιγμα του κτήματος του Τατοΐου ως εκθεσιακού χώρου.
«Πιστεύω πως η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αγαπά πραγματικά το κτήμα, το έχει αγκαλιάσει και έχει συμβάλει προσωπικά στη διάσωσή του, από τότε κιόλας που το έργο φαινόταν δύσκολο. Φαίνεται ότι ενεργεί με φροντίδα και αγάπη», είπε.
Ο ίδιος πάντως παραδέχτηκε ότι είχε ένα προσωπικό όραμα για το Τατόι.
«Είχα στο μυαλό μου κάτι πολύ συγκεκριμένο, που το είχα συζητήσει και με τον πατέρα μου. Θα ήθελα να γίνει κάτι ανάλογο με όσα έχουν γίνει στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Σκωτία – ένα κτήμα που να λειτουργεί μεν ως ιστορικό μνημείο, αλλά και ως ζωντανός οργανισμός. Ενας χώρος ανοιχτός στους επισκέπτες, όπου θα μπορούν να δουν πώς ήταν η ζωή εκεί, αλλά και να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θα ήθελα δηλαδή να αναβιώσει το πνεύμα του κτήματος, όχι μόνο η εικόνα του. Και φυσικά, να υπάρχει η δυνατότητα να δει ο επισκέπτης τα αντικείμενα της εποχής: τα παλιά αυτοκίνητα, τις άμαξες, τα φορέματα, τα έργα τέχνης. Ολα εκείνα που αφηγούνται μια ιστορία. Για μένα, το Τατόι πρέπει να ζει κι όχι να γίνει μουσείο-βιτρίνα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μη γίνει πεδίο εκμετάλλευσης ή εμπορικής εκποίησης. Θέλουμε να το χαρεί ο κόσμος, να το γνωρίσει, να το ζήσει με σεβασμό, όχι να το καταναλώσει».
-
-