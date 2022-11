Ιράν: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο σπίτι και μουσείο του Χομεϊνί

Βίντεο που δείχνουν το πατρογονικό σπίτι στο Ιράν του εκλιπόντος ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας αγιατολάχ Χομεϊνί να έχει παραδοθεί στις φλόγες, κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή με ακτιβιστές και ξένα ΜΜΕ να γράφουν ότι πυρπολήθηκε από διαδηλωτές.

Το Reuters ανέφερε ότι τα βίντεο δείχνουν πράγματι πυρκαγιά στο σπίτι και μουσείο πλέον του Χομεϊνί, ο οποίος πέθανε το 1989, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ημερομηνία.

Τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να ζητωκραυγάζουν, έξω από ένα σπίτι που καίγεται.

The home (now museum) of Ayatollah Khomeini, founder of the Islamic Republic, set on fire by Iranian protesters. pic.twitter.com/YLE7Fe2kAh

