ΗΠΑ και Ελον Μασκ προσπαθούν να «επανασυνδέσουν» το Ιντερνετ στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν ορισμένες από τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο Ιράν προκειμένου να μπορέσουν οι εταιρείες τεχνολογίας να προσφέρουν πλατφόρμες και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ιντερνετ.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη επέβαλε δραστικούς περιορισμούς στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση στο Instagram και το WhatsApp, λόγω των διαδηλώσεων που ακολούθησαν του θανάτου της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής γυναίκας που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις ιρανικές Αρχές ότι προσπαθούν να φιμώσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι αξιοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να οργανωθούν, οι κινητοποιήσεις των οποίων έλαβαν μεγάλες διαστάσεις.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτές, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ. «Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες ταραχές στη χώρα ανήλθε σε 35», μετέδωσε το Borna News, πρακτορείο το οποίο συνδέεται με την ιρανική κυβέρνηση.

Tonight, protesters seem to have taken control of parts of the city of Oshnavieh, in Iran’s West Azerbaijan province. #MahsaAmini #iran pic.twitter.com/Wft497BJe6

— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 23, 2022