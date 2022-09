Στις «φλόγες» το Ιράν: Προειδοποιήσεις για παρέμβαση του στρατού

Καθώς οι διαδηλώσες για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί γιγαντώνονται σε όλο το Ιράν, μετρώντας ήδη 36 νεκρούς από τις επιχειρήσεις καταστολής των κινητοποιήσεων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο στρατός του θεοκρατικού καθεστώτος προειδοποίησε ότι θα «αντιμετωπίσει τους εχθρούς» ο ίδιος, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρα.

Στην ανακοίνωση του την Παρασκευή, όγδοη ημέρα των ταραχών, ο στρατός μίλησε μάλιστα για «απέλπιδες ενέργειες» οι οποίες «εντάσσονται στη σατανική στρατηγική του εχθρού για την αποδυνάμωση του ισλαμικού καθεστώτος».

Η 22χρονη Μαχσά (ή Ζίνα) Αμινί, η οποία καταγόταν από την επαρχία του Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από τη λεγόμενη αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες του θεοκρατικού καθεστώτος. Οι γυναίκες στο Ιράν είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Μετά τη σύλληψή της, η Αμινί έπεσε σε κώμα και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και τις δηλώσεις της οικογένειας της.

Ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι η νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ανακοίνωσε έρευνα για το περιστατικό.

Ο θάνατος της 22χρονης προκάλεσε γρήγορα ένα τεράστιο κύμα οργής και τις πλέον επεισοδιακές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν πολλές γυναίκες, πολλές από τις οποίες βγάζουν ή καίνε τα χιτζάμπ, καθώς και νέοι άνθρωποι. Κυριαρχούν συνθήματα που στρέφονται ευθέως κατά του καθεστώτος, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα!», αλλά και συνθήματα όπως «Γυναίκα – Ζωή – Ελευθερία».

Brave women in Saghez, Iran, risked punishment by authorities by removing their headscarves in protest against the murder of the 22-Year-old woman #MahsaAmini by hijab police, and chanted “death to the dictator.” Lionesses, each and every one! https://t.co/ME0g8yFxfq — Nazanin Boniadi (@NazaninBoniadi) September 17, 2022

This is Tehran University, students joined the protest against the murdering of #MahsaAmini by hijab police and chanting:

Woman, life, Freedom

Iranians are outraged. Yesterday the security forces opened fire at protesters in Saghez city but now Tehran joined the protest. pic.twitter.com/Bf9jcwWICB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 18, 2022

Οι περισσότερες επικεντρώθηκαν στις βορειοδυτικές επαρχίες της χώρας όπου ζουν Κούρδοι, αλλά εξαπλώθηκαν σε τουλάχιστον 50 πόλεις, μεταξύ των οποίων και9 η πρωτεύουσα, με τις Αρχές να κάνουν χρήση βίας για να τις διαλύσουν.

"They're killing people." Video shows state forces in #Iran apparently shooting where people are walking. #IranProtests #IranRevolution #MahsaAmini Join us in calling on world leaders to urge the authorities to stop using lethal force: https://t.co/QpOOWGUCV0.#مهسا_امینی pic.twitter.com/BJrVWQjbAS — Hadi Ghaemi (@hadighaemi) September 22, 2022

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τις διαδηλώσεις έκανε λόγο για 17 νεκρούς την Πέμπτη, ανάμεσά τους και πέντε άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, ωστόσο το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CHRI), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για τουλάχιστον 36 θανάτους.

Heart aching over this clip. Funeral in Kermanshah, #Iran, for Minoo Majidi (woman), who was reportedly killed amid #IranProtests that started over #MahsaAmini. Chanting: “Woman, life, freedom!” on Sept 22. (Source: Free Workers Union of Iran) #مهسا_امینی pic.twitter.com/w8JEvVK6mH — Jasmin Ramsey (@JasminRamsey) September 22, 2022

«Κατά την 7η ημέρα των διαμαρτυριών στο Ιράν, οι Αρχές παραδέχτηκαν τουλάχιστον 17 θανάτους, αλλά ανεξάρτητες πηγές κάνουν λόγο για 36», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτηση της στο Twitter την Πέμπτη.

«Αναμένεται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να πιέσουν τους ιρανούς αξιωματούχους να επιτρέψουν τις διαδηλώσεις χωρίς τη χρήση φονικής βίας. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει με αληθινά πυρά, με σφαίρες και δακρυγόνα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν διαδηλωτές να αιμορραγούν», προσέθεσε η CHRI.

On the 7th day of #IranProtest, officials admit to at least 17 deaths w/ independent sources say 36. Expect the number to rise. World leaders must press Iranian officials to allow protest without lethal force. #مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution https://t.co/xFVviC3k88 — IranHumanRights.org (@ICHRI) September 22, 2022

