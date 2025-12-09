Ιαπωνία: Τριάντα τραυματίες από τον σεισμό 7,5 Ρίχτερ

Ο ισχυρός σεισμός ο οποίος σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην Ιαπωνία, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άτομα, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Ο σεισμός 7,6 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23:15 της Δευτέρας (τοπική ώρα, 16:15 ώρα Ελλάδας), και προκάλεσε πολλαπλά κύματα τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι θα ακολουθήσουν ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγεται ένας σοβαρά τραυματίας στη νήσο Χοκάιντο, τη βορειότερη του αρχιπελάγους, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, η οποία συνέστησε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους 28.000 πολίτες.

Στο Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη στη νήσο Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως η γη έτρεμε βίαια για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων.

Κάποιοι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ χιόνι έχει αρχίσει να καλύπτει το έδαφος στην περιοχή.

Περίπου 2.700 κατοικίες δεν είχαν ρεύμα στην περιφέρεια Αομόρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Η JMA στο αρχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της για το τσουνάμι ανέφερε πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάνουν τα τρία μέτρα και καλούσε τους πολίτες περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης να βρουν καταφύγιο.

Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε κάποιες περιοχές, για να επιθεωρηθούν οι σιδηροτροχιές.

Από την πλευρά της η εταιρεία Tohoku Electric Power ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά ανωμαλία στους δύο κοντινότερους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στη Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και στην Οναγκάουα (Μιγιάγκι).

Στη χώρα της Ασίας δεν έχουν ακόμη κλείσει οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που είχε προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι κι είχε αφήσει πίσω κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοουμένους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη τριών από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους μετά το Τσερνόμπιλ.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση, αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που δίνει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα 30 χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε, θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές αξίας ως και δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

