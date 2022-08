Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι βίντεο δείχνει τις κινήσεις της δολοφόνου της Ντάρια Ντούγκινα

Η Ρωσία ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές Αρχές βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα, της κόρης του του υπερεθνικιστή ρώσου φιλόσοφου Αλεξάντρ Ντούγκιν.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), την προμελετημένη από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δολοφονία εκτέλεσε η oυκρανή υπήκοος Νατάλια Βοβκ.

Η Βοβκ έφτασε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου μαζί με την κόρη της Σοφία Σαμπάν, οι οποίες «την ημέρα της δολοφονίας» βρισκόντουσαν «στο λογοτεχνικό και μουσικό φεστιβάλ “Tradition”, όπου η Ντούγκινα ήταν παρούσα ως επίτιμη καλεσμένη», ανακοίνωσε η FSB.

«Αφότου πυροδότησε μία ελεγχόμενη έκρηξη ενός αυτοκινήτου Toyota Land Cruiser Prado, το οποίο οδηγούσε η Ντούγκινα, στις 21 Αυγούστου, η Βοβκ, μαζί με την κόρη της, αναχώρησαν διαμέσου της περιοχής Πσκοφ για την Εσθονία», προσέθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς έγιναν κατορθωτές αυτές οι κινήσεις.

1/ ‼️🇺🇦🏴‍☠️The media publishes a photo, presumably, of Natalya Vovk and Sofia Shaban, who are accused of the murder of Daria Dugina, as well as the car in which they traveled

According to the New Edition, the Mini Cooper car at Auto Ria was sold by pic.twitter.com/M62WzOGf75

— Z_Marconie (@Marconie9192006) August 22, 2022