Παρέλαση κατεστραμμένων ρωσικών τανκς στο Κίεβο

Μια παρέλαση κατεστραμμένων ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων πορεύτηκε το Σάββατο στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στην οποία οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν κατάφεραν να κάνουν το ίδιο, παρότι επιχείρησαν να την καταλάβουν.

Η πομπή των σκουριασμένων τανκ λέγεται ότι «κοροϊδεύει» τον ρώσο πρόεδρο, ο οποίος φέρεται να σκόπευε να πραγματοποιήσει τη δική του παρέλαση νίκης στην πόλη αυτή, έγραψε η Telegraph στο ρεπορτάζ της για την εκδήλωση.

Το Κρεμλίνο φέρεται να είχε καταρτίσει σχέδια για μία τέτοια παρέλαση και ορισμένοι ρώσοι αξιωματικοί είχαν ετοιμάσει ακόμη και τις επίσημες στολές τους για το σκοπό αυτό, προσέθεσε η βρετανική εφημερίδα.

Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την επίθεσή τους στο Κίεβο τον Μάρτιο και να επικεντρώσουν εκ νέου τις προσπάθειές τους στην ανατολική Ουκρανία.

Πολλοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι συνέρρευσαν στο κέντρο της πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν την πομπή των οχημάτων που εγκαταλείφθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής υποχώρησης.

Σημειώνεται πως η εκδήλωση έλαβε χώρα μερικές ώρες πριν την επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία εορτάζεται στις 24 Αυγούστου –την ημερομηνία αυτή ο πόλεμος συμπληρώνει μισό έτος.

Οι ντόπιοι εθεάθησαν να εξετάζουν και να φωτογραφίζουν τα τανκς, ενώ παιδιά ανέβαιναν πάνω τους, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Της παρέλασης αυτής έχουν προηγηθεί και άλλες επιδείξεις του κατεστραμμένου και εγκαταλειμμένου στρατιωτικού εξοπλισμού των Ρώσων, οι οποίες στοχεύουν την τόνωση του ηθικού των Ουκρανών, ανέφερε η Telegraph.

Τον Μάιο, ενδεικτικά, οι κάτοικοι του Κιέβου είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Μιχαήλ για να παρακολουθήσουν ένα ανάλογο θέαμα, καθώς η αίσθηση της κανονικότητας επέστρεφε στην πρωτεύουσα.

You can see the #Russian equipment on the Mykhailivska ploshcha (Saint Michael's Square) just near the building of @MFA_Ukraine

For example, Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) missile system.

Welcome to the exhibition of 🇷🇺 shame! #Ukraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/y7K82zNnNC

— ArmyInform (@armyinformcomua) June 8, 2022