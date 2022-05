Η Pussy Riot που απέδρασε από τη Ρωσία μεταμφιεσμένη σε ντελιβερά

Η αρχηγός των Pussy Riot, της ρωσικής πανκ ροκ μπάντας που έχει γίνει ευρέως γνωστή λόγω της ακτιβιστικής δράσης της και των διώξεων στις οποίες υπόκεινται τα μέλη της, κατάφερε να φύγει από τη Μόσχα μεταμφιεσμένη σε υπάλληλο εταιρείας διανομής φαγητού και να γλιτώσει, έτσι, μία ακόμη δίωξη, αφότου επέκρινε τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η Μαρία Αλιόχινα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και επρόκειτο να περάσει 21 ημέρες σε σωφρονιστικό ίδρυμα, λόγω της πολιτικής δράσης της, όμως κατάφερε να εγκαταλείψει τη χώρα με τον τρόπο αυτό, όπως δήλωσε η ίδια στους New York Times, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία της ρωσικής πρωτεύουσας ήλεγχε τις κινήσεις της.

Αφησε πίσω το κινητό της για να αποφύγει το ενδεχόμενο παρακολούθησης μέσω της συσκευής και έφτασε στα σύνορα Ρωσίας – Λευκορωσίας με τη βοήθεια μιας φίλη της. Από τη Λευκορωσία πέρασε στη Λιθουανία, μία εβδομάδα αργότερα, με τη βοήθεια ενός ισλανδού καλλιτέχνη, ο οποίος φέρεται να εξασφάλισε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα από μία ευρωπαϊκή χώρα.

Τα έγγραφα αυτά μεταφέρθηκαν λαθραία στη Λευκορωσία και έτσι η τραγουδίστρια μπόρεσε να περάσει στη Λιθουανία, εμφανιζόμενη πλέον ως πολίτης της ΕΕ. «Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει πλήρως τι έχω κάνει», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα χαρούμενη που τα κατάφερε και κάνοντας λόγο για μία ιστορία τολμηρής απόδρασης που παραπέμπει σε εκείνες της κατασκοπευτικής λογοτεχνίας.

#PussyRiot participants Maria Alyokhina and Lyusya Stein were able to leave #Russia . pic.twitter.com/C99UsbnIBT

Τα μέλη των Pussy Riot ήρθαν για πρώτη φορά στην επικαιρότητα όταν οργάνωσαν μια διαμαρτυρία κατά του Πούτιν στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα, το 2012. Καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια φυλάκιση για την πράξη αυτή.

Η ομάδα συνέχισε ακάθεκτη τη δράση της, με τη Μαρία Αλιόχινα να μπαινοβγαίνει στις φυλακές διαρκώς έκτοτε, κατηγορούμενη, ουσιαστικά, για την πολιτική στάση της.

Το 2013 η ίδια υπήρξε συνιδρύτρια του Mediazona, ενός ειδησεογραφικού ιστοτόπου που εστιάζει στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα της.

Ομως, όλα τα μέλη του συγκροτήματος αντιμετώπισαν ολοένα και σκληρότερες ποινές τους τελευταίους μήνες, καθώς το Κρεμλίνο επιδιώκει να «πνίξει» κάθε κριτική φωνή κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία – ακόμη και η αναφορά στον «πόλεμο» ενδέχεται να επιφέρει διώξεις σε πολίτες και ΜΜΕ.

«Φοβούνται γιατί δεν μπορούν να μας ελέγξουν», σχολίασε η Μαρία Αλιόχινα η οποία έχει πλέον ενωθεί με τις δεκάδες χιλιάδες των Ρώσων που έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους, μετά την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φερβουαρίου.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται η σύντροφός της, Λούσι Στάιν, και άλλα μέλη των Pussy Riot. Η Στάιν, η οποία επίσης διέφυγε έχοντας μεταμφιεστεί σε υπάλληλο ντελίβερι, είπε ότι εγκατέλειψε τη Ρωσία πριν από ένα μήνα, όταν άγνωστος έγραψε στην εξώπορτα του σπιτιού στο οποίο έμενε μαζί με την Αλιόχινα ότι είναι «προδότριες».

Maria Alyokhina, the activist and Pussy Riot band leader, escaped from Russia disguised as a food courier to evade the police, as President Vladimir Putin cracked down harder to snuff out any criticism of his war in Ukraine. https://t.co/LwkU4F4rbC pic.twitter.com/b5MjSXIjpY

— The New York Times (@nytimes) May 10, 2022