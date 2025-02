Η Κομισιόν προτείνει εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες

«Μια ηττημένη Ουκρανία θα αποδυνάμωνε την Ευρώπη, αλλά θα αποδυνάμωνε και τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία» και υπογράμμισε ότι και οι δύο «θέλουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια ειρήνη που οδηγεί σε μια κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία, στην οποία θα πρέπει να δοθούν σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας».

Κατά την ομιλία της, η πρόεδρος της Επιτροπής, υπογράμμισε τα «ιστορικά ποσά» με τα οποία οι Ευρωπαίοι έχουν στηρίξει την Ουκρανία. «Οικονομικά και στρατιωτικά η συνολική στήριξη ανέρχεται σε 134 δισ. ευρώ. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι έχει συνεισφέρει οποιοσδήποτε άλλος», τόνισε και σημείωσε ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει 52 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια –ίση με αυτή των ΗΠΑ. Παράλληλα, υπενθύμισε τις «σκληρές κυρώσεις» που έχει θέση η Δύση κατά της οικονομίας της Ρωσίας, καθώς και τη σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Συνεχίζοντας, η κυρία Φον ντερ Λάιεν εκτίμησε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να εργαστεί «για μια ειρήνη που τιμά τη θυσία της χώρας του και των πεσόντων συμπατριωτών του» και υπογράμμισε ότι το Κίεβο θέλει μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Από την άλλη πλευρά, είπε, δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις του ρώσου προέδρου. «Είναι στο χέρι του να αποδείξει ότι το συμφέρον του δεν είναι να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο. Είναι στο χέρι του να δείξει ότι έχει εγκαταλείψει τη φιλοδοξία του να καταστρέψει την Ουκρανία», πρόσθεσε.

«Εργαζόμαστε με την Ουκρανία για την ένταξή της στην ΕΕ, γιατί η Ουκρανία είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και εδώ βρίσκεται το μέλλον της», ανέφερε στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής και υπογράμμισε ότι η Κομισιόν θα εντείνει το έργο της για να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ. «Εχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά τώρα είναι και πάλι η ώρα να μετακινήσουμε βουνά», είπε η φον ντερ Λάιεν.

“Ukraine needs peace through strength.

Europe wants peace through strength.

And the United States is firmly committed to peace through strength.

So I believe that by working together, we can deliver that just and lasting peace.”

President @vonderleyen at the Munich Security…

February 14, 2025