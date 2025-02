Διάσκεψη του Μονάχου: Επίθεση Βανς στην Ευρώπη, «πάγωσε» η αίθουσα

Σφοδρή επίθεση στους ευρωπαίους εταίρους των ΗΠΑ για αντιδημοκρατικές «σοβιετικού τύπου» πρακτικές, λογοκρισία και περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης, εξαπέλυσε την Παρασκευή ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, στη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC).

«Η απειλή που με ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή σχετικά με την Ευρώπη δεν είναι η Ρωσία ή η Κίνα ή κάποιος άλλος εξωτερικός παράγοντας, αλλά η απειλή από το εσωτερικό, η υπαναχώρηση από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες τις οποίες μοιράζονται και οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Βανς, καταδικάζοντας, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των εκλογών στην Ρουμανία –«αν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το ίδιο ακριβώς μπορεί να συμβεί και στην Γερμανία», σχολίασε–, τον αποκλεισμό από την διάσκεψη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και την «λογοκρισία», όπως την χαρακτήρισε, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο διαδίκτυο.

Ειδικά για την αντίδραση της Γερμανίας στην παραίνεσή του προς τα γερμανικό κόμματα να συνεργαστούν με την Ακροδεξιά, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε: «Αν οι ΗΠΑ επέζησαν έπειτα από δέκα χρόνια κριτικής από την Γκρέτα Τούνμπεργκ, έτσι και η Γερμανία μπορεί να επιβιώσει από μερικούς μήνες (κριτικής του) Ελον Μασκ», ενώ απέδωσε μια σειρά αιματηρών επιθέσεων στην Γερμανία, στην Σουηδία και στις ΗΠΑ στην «woke» μεταναστευτική πολιτική.

Αναφερόμενος στην πολιτική της ΕΕ έναντι των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τα περί «πλήγματος στην ελευθερία του λόγου», η οποία, υποστήριξε, βρίσκεται σε υποχώρηση παντού στην Ευρώπη και στην Βρετανία.

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Τζέι Ντι Βανς αφορούσε τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά ήθη, ενώ για τα θέματα ασφάλειας ο αμερικανός αντιπρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί πολύ για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Προσέθεσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει μια «λογική διευθέτηση» με τη Ρωσία για την Ουκρανία.

Επανέλαβε, δε, ότι η Ευρώπη «θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της τα προσεχή χρόνια», ένα μήνυμα που εκπέμπεται, πια, από την Ουάσινγκτον ολοένα και πιο συχνά. Aναφερόμενος στο τι μπορεί να περιμένει η Ευρώπη από τις ΗΠΑ, ο ίδιος δήλωσε άλλωστε δηκτικά ότι «υπάρχει καινούργιος σερίφης στην πόλη»

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters που βρισκόταν σε αίθουσα όπου παρακολουθούσαν την ομιλία περισσότεροι σύνεδροι, η αντίδραση ήταν ψυχρή: κανείς δεν χειροκρότησε.

Λίγη ώρα μετά την ομιλία Βανς στο βήμα του συνεδρίου βρέθηκε ο γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι η τοποθέτηση Βανς ήταν «μη αποδεκτή».

«Η δημοκρατία αμφισβητήθηκε νωρίτερα από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ για ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Πιστόριους από την κεντρική σκηνή της Διάκεψης. «Μιλά για την εξάλειψη της δημοκρατίας. Και αν τον έχω καταλάβει σωστά, συγκρίνει τις συνθήκες σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης με εκείνες σε αυταρχικές περιοχές… αυτό δεν είναι αποδεκτό», τόνισε.

