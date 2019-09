Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «τρολάρει» τον Τραμπ στο Twitter

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έδωσε άμεσα την απάντησή της στα ειρωνικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για εκείνη περί «χαρούμενου νέου κοριτσιού που κοιτάζει μπροστά».

Και μάλιστα το έκανε με έναν αρκετά έξυπνο τρόπο… υιοθετώντας τα.

Χθες, και μετά την ομιλία της Τούνμπεργκ στον ΟΗΕ. ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην έφηβη από τη Σουηδία που το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής με ένα μήνυμά του στο Twitter.

«Φαίνεται ένα πολύ χαρούμενο, νέο κορίτσι που κοιτάζει μπροστά σε ένα λαμπερό και υπέροχο μέλλον. Τόσο όμορφο θέαμα!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόλαλντ Τραμπ αναρτώντας στον λογαριασμό του ένα άρθρο του Wired με απόσπασμα από την ομιλία της 16χρονης.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019