Η Γκίλφοϊλ χαιρετίζει τη δήλωση Ιερώνυμου για Τραμπ – πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην αμερικανική πρεσβεία

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Breitbart, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μίλησε με θερμά λόγια για τον πρόεδρο Τραμπ και τα πρώτα δείγματα γραφής του στη δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. Λίγες εβδομάδες μετά το «Μέγας Κωνσταντίνος» που βγήκε από τα χείλη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για τον αμερικανό πρόεδρο, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συνολική κατεύθυνση της πολιτικής Τραμπ στα οικονομικά και στα πολιτισμικά ζητήματα, καλώντας τον ωστόσο να είναι προσεκτικός ώστε να μη διολισθήσει ο κόσμος σε πόλεμο.

Τις δηλώσεις Ιερώνυμου για τον Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε η επόμενη προσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναδημοσιεύοντας το link της συνέντευξής του στο Breitbart, και τις σχετικές αναρτήσεις του δημοσιογράφου του δικτύου, Μάθιου Μπόιλ, που είχε πάρει τη συνέντευξη Μητσοτάκη για τη λύση «win-win» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στα εμπορικά ζητήματα.

