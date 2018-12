Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν θα είναι υποψήφια στις αμερικανικές εκλογές του 2020

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών από τη Μασαχουσέτη Ελίζαμπεθ Γουόρεν ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις διαδικασίες για τον σχηματισμό διερευνητικής επιτροπής για την υποψηφιότητα της για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2020.

Η 69χρονη Γουόρεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αμερικανική μεσαία τάξη δέχεται επίθεση», λέει η Γουόρεν.

«Πώς φτάσαμε ως εδώ; Οι δισεκατομμυριούχοι και οι μεγάλες επιχειρήσεις ήθελαν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας και γι’ αυτό επιστράτευσαν πολιτικούς για να τους κόψουν ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας αυτής», πρόσθεσε.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY

