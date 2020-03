Γιατί ο Στιβ Μπούλοκ είναι o πιο σημαντικός Δημοκρατικός στη Γη;

«Ο Στιβ Μπούλοκ είναι o πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη, αυτό μού έγραψε πρόσφατα σε ένα email του ο οικονομολόγος και συγγραφέας Ρόμπερτ Φρανκ».

Δύο τα ερωτήματα, λοιπόν.

Πρώτον, ποιος είναι ο Στιβ Μπούλοκ.

Δεύτερον, ποιος είναι ο παραλήπτης του email που έστειλε ο Φρανκ.

Ο Μπούλοκ είναι αμερικανός πολιτικός, κυβερνήτης της πολιτείας Μοντάνα η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ και συνορεύει με τον Καναδά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 επιχειρηματολογούσε ότι η νίκη του στη «βαμμένη» ρεπουμπλικανική Πολιτεία τον καθιστούσε τον πιθανότερο υποψήφιο των Δημοκρατικών στον αγώνα αντιμετώπισης του Τραμπ, δηλαδή στις προεδρικές κάλπες του 2020. Ωστόσο τον περασμένο Δεκέμβριο και όλως αιφνιδίως ανακοίνωσε ότι τερματίζει την κούρσα του για το χρίσμα και την προεδρία.

«Υπήρξαν πολλά εμπόδια που δεν τα περιμέναμε όταν εισερχόμασταν σε αυτήν τη διαδικασία» είχε πει τότε αιτιολογώντας την απόφασή του, ενώ είχε εμμέσως ειρωνευτεί και την πληθώρα των Δημοκρατικών υποψηφίων. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισε τους Αμερικανούς ότι η επικράτησή του στη Μοντάνα είναι πραγματικά ένα καλό χαρτί για την καθοριστική μάχη σε μία ανώτερη και δυσκολότερη πίστα του αμερικανικού πολιτικού παιχνιδιού.

Thank you for your belief, your trust, and your support. Read my full statement here: https://t.co/eWuRmOqjlT

Ο φίλος του Φρανκ και αρθρογράφος των New York Times είναι ο Ντέιβιντ Λίονχαρντ, ο οποίος κόπτεται για τα συμφέροντα του Δημοκρατικού Κόμματος και για αυτό ακριβώς τον λόγο αρθρογραφεί. Η μεγάλη έγνοια του, να ηττηθεί ο Τραμπ, τον οδήγησε να αναθερμάνει το «θέμα Μπούλοκ», όχι στο επίπεδο της προεδρικής κούρσας αλλά όσον αφορά τη Γερουσία.

Ετσι επεξηγεί στο κοινό του ότι ο φίλος του ο Φρανκ δεν τρελάθηκε. Ο Φρανκ λέει, γράφει ο Λίονχαρντ, ότι ο Μπούλοκ είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη Μοντάνα και, παρά τον βαθύ συντηρητισμό του, είναι ο μόνος Δημοκρατικός που έχει πιθανότητες να νικήσει τον εν ενεργεία ρεπουμπλικανικό γερουσιαστή, τον Στιβ Ντέινς, τον επόμενο χρόνο. «Για αυτόν τον λόγο ο Φρανκ σκέφτεται ότι ο Μπούλοκ είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη».

Και συνεχίζει ο Λίονχαρντ: «Το παράθυρο ευκαιρίας για ανάληψη αποτελεσματικής δράσης όσον αφορά την κλιματική κρίση κλείνει γρήγορα, μου γράφει ο Φρανκ. Δεν έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, οι επιστήμονες του κλίματος προβλέπουν πιο συχνές και πιο έντονες καταιγίδες, ξηρασίες, πλημμύρες και πυρκαγιές. Το μοναδικό κόμμα ανάμεσα στα μεγάλα πολιτικά κόμματα παγκοσμίως που αρνήθηκε ακόμη και την παραδοχή του περιβαλλοντικού προβλήματος, πόσο μάλλον να νομοθετήσει σχετικά, είναι το Ρεπουμπλικανικό. Συνεπώς, οι ΗΠΑ μπορεί να αναλάβουν ουσιαστική κλιματική δράση τα επόμενα χρόνια μόνο αν οι Δημοκρατικοί κατορθώσουν να ελέγξουν τόσο το Κογκρέσο όσο και τον Λευκό Οίκο».

Με νωπή την απαλλαγή του Τραμπ από τη Γερουσία μετά την παραπομπή του, το όλο σκεπτικό του διδύμου Φρανκ- Λίονχαρντ ξεκαθαρίζει με την πένα του δευτέρου: «Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη ευκαιρία να επηρεάσει τον έλεγχο της Γερουσίας το 2021 από τον Μπούλοκ. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον τρεις θέσεις ώστε να επανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας».

Με δεδομένη την απόφαση του Μπούλοκ να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα, ο Λίονχαρντ δεν έχει πολλές επιλογές και ευθαρσώς ομολογεί την απορία του: «Αν μπορούσα να σκεφτώ ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αναλόγως τις προεδρικές εκλογές του 2020, θα έμπαινα στον πειρασμό να συζητήσω το θέμα με τον Φρανκ, και να διαφωνήσουμε ακόμη. Ομως δεν μπορώ».

Ναι, αυτήν την τελευταία φράση όλοι οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών είναι υποχρεωμένοι να την εκλάβουν ως απόρριψη. Ο Μπούλοκ πολεμά καλύτερα τον Τραμπ χρησιμοποιώντας τα δικά του όπλα, όπως φαίνεται και από την παρακάτω ανάρτηση.

Where I come from, 18 holes is not the same as sleeping under the stars. With Trump’s latest attack on our national monuments, he ought to reconsider leaving the comforts of his golf courses to come out west. https://t.co/v9nhGHEHuz

— Steve Bullock (@GovernorBullock) February 7, 2020