Γάζα: 21 ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν ρουκέτα της Χαμάς ανατίναξε δύο παγιδευμένα κτίρια

Είκοσι τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην κεντρική Γάζα, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις -ο υψηλότερος απολογισμός νεκρών μέσα σε μία ημέρα από τον Οκτώβριο που άρχισε ο πόλεμος.

Ταυτόχρονα, οι Παλαιστίνιοι έκαναν λόγο για τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό της νότιας περιοχής της Γάζας στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως 21 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μια έκρηξη, που σημειώθηκε την Δευτέρα.

Συνέβη όταν ένοπλοι της Χαμάς εκτόξευσαν αυτοπροωθούμενες βομβίδες εναντίον ενός άρματος μάχης και ταυτόχρονα έκρηξη σημειώθηκε σε δύο διπλανά κτίρια στα οποία δυνάμεις είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά για να τα καταστρέψουν.

Τα κτίρια κατέρρευσαν πρόωρα, ενώ ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονταν ακόμα μέσα σ’ αυτά για να προετοιμάσουν την έκρηξη.

«Εξακολουθούμε να μελετάμε και να ερευνάμε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα αίτια της έκρηξης», δήλωσε ο Χαγκάρι.

