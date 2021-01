Ο Τραμπ φθονεί τον Φάουτσι: «Τον αποθεώνουν και είναι υπάλληλός μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κρύψει τα αισθήματά του, πόσο μάλλον όταν παίζεται η φήμη του και η εικόνα του, ένα θέμα που πάντα τον καίει.

Στο πρόσωπο του λοιμωξιολόγου Αντονι Φάουτσι εξακολουθεί να βλέπει έναν αντίπαλο, τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν πιο ευνοϊκά από τον ίδιο. Και αυτό δεν το κρύβει.

Τον δρα Φάουτσι τον αποθεώνουν τα ΜΜΕ γιατί είναι τόσο μεγάλος επαγγελματίας, γιατί λένε ότι έκανε εκπληκτική δουλειά, έγραψε την Κυριακή στο Twitter ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Δουλεύει όμως για εμένα και την κυβέρνηση Τραμπ, και εμένα δεν μου δίνουν εύσημα. Πόσο πιο fake news μπορεί να είναι αυτό;».

Something how Dr. Fauci is revered by the LameStream Media as such a great professional, having done, they say, such an incredible job, yet he works for me and the Trump Administration, and I am in no way given any credit for my work. Gee, could this just be more Fake News?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021