ΕΥΔΑΠ: Εσοδα €78,3 εκατ. από τις αυξήσεις στα πάγια

Οπως ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, ενέκρινε με την απόφαση Υ-86/2025 τα νέα τιμολόγια υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025–2029, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 5037/2023 και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994).
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε την ανάκτηση του Χρηματοοικονομικού Κόστους της ΕΥΔΑΠ το οποίο περιλαμβάνει:
- Κόστος Λειτουργίας
- Αποσβέσεις
- Απόδοση επί των Απασχολούμενων Κεφαλαίων, βάσει εγκεκριμένου WACC 6,24%
Το συνολικό ετήσιο Χρηματοοικονομικό Κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
Η σταδιακή αύξηση αντανακλά κυρίως:
- την ένταξη νέων επενδύσεων στα απασχολούμενα κεφάλαια και
- την αύξηση των αποσβέσεων.
Το ανωτέρω συνολικό εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κόστος για όλη τη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029, σημειώνεται, θα ανακτηθεί με το τιμολόγιο που θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2026 μέχρι τις 31/12/2029.
Σε σχέση με το έτος βάσης 2024, το έσοδο της ΕΥΔAΠ υπολογίζεται ότι θα είναι αυξημένο κατά μέσο όρο ετησίως κατά €78,3 εκατ. από το 2026 έως και το 2029.
Η ΡΑΑΕΥ τέλος, δεν αποδέχεται την ανάκτηση ποσού €157,3 εκατ. για το κόστος αδιύλιστου ύδατος της χρονικής περιόδου 30.6.2013 – 31.12.2020 και την ανάκτηση του υποανακτημένου χρηματοοικονομικού κόστους της περιόδου 2021-2024, ύψους €166 εκατ.
Για τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η ΕΥΔAΠ θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της.
Η ΕΥΔΑΠ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη που αφορά την εφαρμογή της απόφασης.
