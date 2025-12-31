Eurostar: Συνεχίζονται τα προβλήματα στη σήραγγα της Μάγχης

Η Eurostar δήλωσε ότι θα επαναλάβει σήμερα, Τετάρτη, όλες τις υπηρεσίες της μέσω της Μάγχης, αλλά προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Την Τρίτη, παρουσιάστηκε πρόβλημα στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα, εξαιτίας του οποίου ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων για το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας.

Η διακοπή, που προκλήθηκε από βλάβη στην εναέρια παροχή ρεύματος του συστήματος, ανέτρεψε τα σχέδια χιλιάδων επιβατών στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Αμστερνταμ κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες ταξιδιών του έτους.

Σε δήλωση στον ιστότοπό της σήμερα το πρωί, η εταιρεία διαχείρισης τρένων υψηλής ταχύτητας Eurostar αναφέρει: «Οι υπηρεσίες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα έπειτα από ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα περαιτέρω προβλήματα με τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο λόγω αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε.

