Ερευνα για διαφθορά στην Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο στενότερος συνεργάτης του Ζελένσκι

Σε νέα δίνη πολιτικής αναταραχής εισέρχεται το Κίεβο, μετά την αιφνίδια παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και στενότερου συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω ενός ακόμη σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο ισχυρός προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ηγείτο της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις δύσκολες ειρηνευτικές συνομιλίες, παραιτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου πράκτορες κατά της διαφθοράς ερεύνησαν το σπίτι του.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο Αντρίι Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του και ότι θα πάρει αποφάσεις για τον αντικαταστάτη του το Σάββατο. Η αποχώρηση του Γερμάκ έρχεται ενώ μια μεγάλη έρευνα για υψηλόβαθμη διαφθορά έχει ήδη παγιδεύσει κορυφαίους αξιωματούχους, προκαλώντας έντονη λαϊκή αγανάκτηση.

«Η Ρωσία θέλει πολύ να κάνει η Ουκρανία λάθη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Από τη δική μας πλευρά δεν θα υπάρξουν λάθη. Η δουλειά μας συνεχίζεται», τόνισε σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Γερμάκ είχε επιβεβαιώσει ότι οι έρευνες διεξάγονται στο διαμέρισμά του και τόνισε μέσω Telegram ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις Αρχές, υπογραμμίζοντας πως οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν κανένα εμπόδιο.

Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι παραμένει στη διάθεση των ανακριτικών ομάδων για κάθε απαραίτητη διαδικασία.

Οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες. Ο Γερμάκ, πρώην κινηματογραφικός παραγωγός και νομικός ειδικευμένος στα πνευματικά δικαιώματα, θεωρείται εδώ και χρόνια ο «δεύτερος ισχυρότερος άνδρας» στην Ουκρανία, με επιρροή που συχνά έχει προκαλέσει αμφισβήτηση ακόμη και εντός του προεδρικού κύκλου.

Αντιπολιτευόμενοι βουλευτές και ορισμένα στελέχη του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» είχαν ήδη ζητήσει την παραίτησή του λόγω των «υπερβολικών εξουσιών» που φέρεται να συγκεντρώνει.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αντιπολίτευσης «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη» ζήτησε την απομάκρυνση του Γερμάκ από τη διαπραγματευτική ομάδα, καθώς και τον σχηματισμό νέας κυβερνητικής συμμαχίας και διάλογο με τον Ζελένσκι. «Το ζήτημα της ειρήνης και η μοίρα των Ουκρανών δεν μπορεί να εξαρτώνται από τις προσωπικές αδυναμίες και την κηλιδωμένη φήμη πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς»

Η υπόθεση εκδηλώνεται σε μια περίοδο που το Κίεβο βρίσκεται υπό έντονη πίεση να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, προωθούμενη από τις ΗΠΑ, ενώ ο Γερμάκ αποτελούσε βασικό διαπραγματευτή στις συνομιλίες.

Παράλληλα, εντείνεται η κριτική για το εύρος της διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια της ουκρανικής διοίκησης, καθώς μέσα στον μήνα αποκαλύφθηκε υπόθεση δωροδοκιών ύψους 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom , σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών και στην επιβολή κυρώσεων από τον Ζελένσκι στον επί χρόνια επιχειρηματικό του συνεταίρο, Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

Η πολιτική επόμενη ημέρα για την ουκρανική προεδρία μοιάζει πλέον ακόμη πιο περίπλοκη. Η αποχώρηση του Γερμάκ, ενός προσώπου-κλειδί για την εύρυθμη λειτουργία του προεδρικού επιτελείου και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της χώρας και να ενισχύσει τις πιέσεις από τους δυτικούς εταίρους για πιο αποφασιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς.

