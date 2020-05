Είναι ο Μάικ Πενς σε καραντίνα λόγω κορονοϊού;

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς τέθηκε σε καραντίνα διότι συνεργάτιδά του μολύνθηκε από τον κορονοϊό.

Εκπρόσωπος Τύπου του αντιπροέδρου, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ότι ο Πενς θα εργαστεί κανονικά σήμερα Δευτέρα, αφού τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «αρνητικά». «Ο αντιπρόεδρος Πενς θα συνεχίσει να ακολουθεί τις συμβουλές της ιατρικής μονάδας του Λευκού Οίκου», πάντως «δεν βρίσκεται σε καραντίνα», διευκρίνισε.

Την πληροφορία για την αυτοαπομόνωση του αντιπροέδρου μετέδωσε η ανταποκρίτρια του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg στον Λευκό Οίκο.

BREAKING scoop: Vice President Mike Pence is self-isolating away from the White House after an aide was diagnosed with coronavirus on Friday, per several people familiar with the situation. Pence has repeatedly tested negative for Covid-19, including today, I’m told.

